Descenders Next skal levere en ekstremsportopplevelse i 2025

Oppfølgeren til Descenders har blitt avslørt. Spillet, som skal hete Descenders Next, er en ekstremsporttittel som lar spillerne freestyle rundt i fjellparadiser på snowboard og mountainboard.

Vi blir fortalt at dette spillet vil tilby solo- eller flerspiller-action, at det vil være et omdømmesystem for å låse opp ny kosmetikk og utstyr, et freestyle-triksystem, forskjellige biomer å erobre, inkludert snødekte, alpine eller steinete fjell, og flere biter av faktisk merkevareutstyr å flagre også.

Selv om vi ennå ikke vet den nøyaktige utgivelsesdatoen for Descenders Next, vet vi at spillet kommer en gang i 2025, og at en trailer allerede har blitt publisert, som du kan se selv nedenfor.