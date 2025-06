Deschamps mener Spania er det "sterkeste laget" i verden, men Frankrike har samme, om ikke mer, offensiv styrke

HQ

24 timer etter at Portugal slo ut Tyskland og tok seg til finalen i Nations League, er det nå Spania og Frankrike som står for tur i semifinalen som spilles i kveld, torsdag 5. juni, klokken 20:00 BST, 21:00 CEST. En kamp med høye forventninger, som mange vil se for å avgjøre hvem som er Ballon d'Or i år, Ousmane Dembélé eller Lamine Yamal, der Spania skal forsvare tittelen i Nations League 2023, men også seieren i UEFA Euro 2024.

Didier Deschamps, den franske landslagssjefen som skal lede laget frem til etter VM 2026, mener at Spania er "det sterkeste laget i verden akkurat nå", men ser ikke på dagens kamp som en revansje for semifinalen i UEFA Euro 2021.

"Det er lenge siden sist. Jeg vil ikke huske EM-kampen, Spania var overlegne. Men jeg dro derfra med en følelse av at vi ikke var langt bak. Det er ikke de samme spillerne som er der. Vi ønsker å spille finale på søndag, sier han til RTVE.

Det er grunn til optimisme for verdensmesteren fra 2018, blant annet har de fem spillere som fortsatt har adrenalinkicket fra å vinne Champions League: Ousmane Dembélé, Desiré Doué, Lucas Hernández, Bradley Barcola og Warren Zaire-Emery. Og Kylian Mbappé viser en mye sterkere form enn han hadde på dette tidspunktet av sesongen i fjor. Deschamps ønsker imidlertid ikke å kopiere Luis Enriques stil, og mener at de har samme nivå offensivt som Spania, "om ikke mer".