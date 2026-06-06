Design & Conjure lanseres innen utgangen av 2026, en ny demo har blitt utgitt

Under Wholesome Games Showcase var utvikleren Tiny Kiwi til stede for å dele en haug med informasjon om sitt kommende koselige magiske spill, Design & Conjure, og belyste spesielt utgivelsesplanene og demoen.

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For det første ble vi fortalt at spillet tar sikte på å lanseres før utgangen av året, en gang i siste kvartal 2026 (oktober-desember). Ingen eksakt dato er gitt ennå, men dette vil endre seg når vi kommer stadig nærmere denne perioden av kalenderåret.

Utover dette, for de som er ivrige etter å spille Design & Magic, delte utvikleren at en ny demo-versjon av spillet har blitt gjort tilgjengelig og er nå tilgjengelig på Steam. Sørg for å gi det en smak av hva det bredere prosjektet vil tilby fans.

For mer fra Design & Conjure, sjekk ut noen nye bilder av spillet nedenfor.