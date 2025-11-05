Désiré Doué og Michelle Agyemang kåret til Golden Boy og Golden Girl 2025

HQ

Désiré Doué fra Paris Saint-Germain har blitt tildelt Golden Boy-prisen, som deles ut av den italienske avisen Tuttosport til den beste mannlige fotballspilleren under 21 år i europeiske klubber i løpet av kalenderåret. Han etterfølger Lamine Yamal fra Barcelona, som vant prisen i fjor, men som ikke kan vinne den lenger, ettersom prisen gis til en ny person hvert år.

Doué, 20 år gammel, ble kåret til den mest verdifulle spilleren i Champions League-finalen med to scoringer. Han scoret 16 mål og leverte 16 målgivende pasninger på 61 kamper for PSG forrige sesong.

Juryen valgte PSG-stjernen, som nå er skadet, fra en liste med 20 spillere som er valgt ut av Golden Boy Football Benchmark Index (GBFB Index), et verktøy som tar data fra spillere i henhold til deres prestasjoner i europeiske klubber, ved hjelp av data som spilte minutter, prestasjoner, overgangsaktivitet...

Doué følger Yamal i 2024, Jude Bellingham vant i 2023, Gavi i 2022, Pedri i 2021, Haaland i 2020. Tidligere vinnere inkluderer Mbappé i 2017, Pogba i 2013, Messi i 2005 og Rooney i 2004.

Michelle Agyemang, kåret til Golden Girl

Tuttosport anerkjente også Michelle Agyemang, den 19 år gamle spissen fra Brighton, som nå er utlånt til Arsenal, spesielt for sine mål under EM 2025, der hun scoret to sene mål i utslagsrunden som hjalp England til finalen.

Dessverre røk Agyemang det fremre korsbåndet under en vennskapskamp for England, og går glipp av resten av sesongen.

I år var fjerde gang Golden Girl-prisen ble delt ut. Hun etterfølger Vicky López fra Barcelona, Linda Caicedo fra Real Madrid og Jule Brand fra Hoffenheim og Wolfsburg.