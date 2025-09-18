Desktop Explorer viser frem en kryptisk ny trailer

Å gå gjennom filene til onkelens forlatte PC høres ikke ut som den beste måten å tilbringe en ettermiddag på. I hvert fall ikke i det virkelige liv, men Recurring Dream har i samarbeid med utgiveren Outersloth gjort et uhyggelig og spennende mysterium ut av konseptet.

Under Convergence Games Showcase i kveld ga Recurring Dreams oss en titt på en ny trailer, som har et eget mysterium inni seg. Der får vi en titt på gameplayet, der vi får løse gåter, grave i glemte spill og finne ut av mysteriet som er gjemt i PC-en.

Som du sikkert kan forvente, blir ting snart skumle og kryptiske, med et bredt utvalg av oppgaver du kan fullføre for å få det endelige svaret på alle spørsmålene dine. Desktop Explorer er tilgjengelig for ønskeliste nå på PC.