Despelote byr på fotball på en måte vi aldri har sett det før

Ofte er det AAA-spill som faktisk overrasker deg, men hvis du virkelig vil spille noe du aldri har sett før, og som tøyer grensene for hva et spill kan være, er indiespill ofte veien å gå.

Under gårsdagens ID@Xbox Showcase fikk vi flere eksempler på dette, og et av de mest iøynefallende var Despelote. Her tilbys vi digital fotball av en type vi egentlig aldri har sett før når vi spiller oss gjennom Ecuadors hovedstad Quito i rollen som åtte år gamle Julián.

Ifølge utvikleren Panic kan vi se frem til "en bittersøt og til tider drømmende semi-selvbiografisk ungdomsfortelling", der vi får "utforske et tett byrom i ro og mak, fullt av aktiviteter, interaksjoner og rampestreker å finne på". Det loves et autentisk blikk med ekte bilder og lyder fra Quito i det som ser ut til å være noe vi aldri har opplevd før.

Ta en titt på traileren nedenfor. Despelote slippes 1. mai for PC, PlayStation, Switch og Xbox.