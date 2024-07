Despicable Me 4 tjener over 200 millioner dollar i åpningshelgen

HQ

Despicable Me 4 er ute på kino nå, og Grus tilbakekomst har blitt innvarslet av nok en kassasuksess for Illumination. Filmen spilte inn 229 millioner dollar i helgen, både i USA og internasjonalt.

Selv om dette fortsatt er mye penger, blekner det i forhold til de nåværende billettinntektene til Inside Out 2. Pixars tilbakekomst til Rileys hode har hatt en monstrøs debut, og har fått tidenes største animerte åpning på kino.

Inside Out 2s billettkontoråpning så den nå 295 millioner dollar over hele verden, og siden den gang har den gått på over 1,2 milliarder dollar i kinoer. Vi må vente og se hvordan Despicable Me 4 gjør det etter sin egen sterke start.