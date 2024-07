Despicable Me-barna er kanskje ikke evig unge

HQ

Vi er nå inne i den fjerde hovedfilmen Despicable Me (med et par Minions spinoff-filmer der ute også), og til tross for dette har de små barnefigurene som ble introdusert i den første filmen, ikke sett ut til å bli en dag eldre. Dette har vært et bevisst valg fra Illumination og regissøren av Despicable Me 4 Chris Renaud, men det er ikke sikkert at det alltid vil være slik.

I en samtale med Entertainment Weekly nevner Renaud at ideen om å lage en Despicable Me film som utspiller seg 20 år frem i tid, med aldrende karakterer, ikke er utelukket eller urimelig.

"Vi har så mange karakterer på dette tidspunktet i denne verdenen at det igjen må tas avgjørelser. Så når de blir eldre i akkurat denne filmen, blir det enda mer ubesvarte spørsmål om hva som skjer i livene deres. Men jeg tror ikke det utelukker oss fra å gjøre noe der vi legger en film 20 år frem i tid og sier at Gru jr. og Edith nå har arvet pappas skurkevirksomhet, eller hva det måtte være. Jeg tror vi kan gå hvor vi vil."

Så kanskje kommer det en dag da Steve Carrells Gru overlater styringen av franchisen til sin nye fiktive sønn, eller noen av de andre adoptivbarna som han først møtte i 2010.