Despicable Me-regissøren vil IKKE at Minions skal bli live-action

Despicable Me -serien og dens elskelige figurer har gått fra styrke til styrke siden den første utgivelsen, og har for tiden tjent inn over 5,4 milliarder dollar på det globale billettkontoret, og er den mest innbringende animerte serien gjennom tidene.

På spørsmål om franchisens fremtid - og spesielt den siste tidens trend med å adaptere animasjonsfilmer til live-action-filmer - var regissøren av Despicable Me 1, 2 og 4 Chris Renaud ikke særlig ivrig etter å se noen av sine verk, og da spesielt ikke den elskede Minions, konvertert til dette formatet.

Renaud sa han: "For meg er det som definerer verden at den er animert, og det gjør at vi kan slippe unna med det vi slipper unna med.

"Som å låse inn en minion i automaten, eller du vet, sprenge Gru når han angriper Vector.

"Dette er virkelig tegneserieideer, som det som ville ha vært med i en Bugs Bunny tegnefilm."

Renaud fortsetter han: "Det blir bare noe helt annet hvis du gjør en live-action-versjon, og for meg personlig er det ikke særlig tiltalende.

"Men igjen, hvem vet hva som kan skje, men det er min personlige følelse av det."

Les hele intervjuet med Chris Renaud her (takk, FILMHOUNDS).