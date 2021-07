Forrige sommer annonserte Bungie at de planla tre utvidelser til Destiny 2, men tidlig i år fikk vi beskjed om at The Witch Queen måtte utsettes til 2022 og at det blir fire utvidelser. Ikke at det betyr vi må vente lenge på mer innhold.

Nå avslører utviklerne at de vil ha en såkalt Destiny 2 Showcase-sending den 24. august som skal avsløre hva planene er før The Witch Queen kommer. Vi får ikke vite mer enn det, men forhåpentligvis er det nok på lur til å blidgjøremange frustrerte spillere.