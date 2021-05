Destiny 2 byr på betatest av cross-play neste uke

Du ser på Annonser

Med lanseringen av Destiny 2-sesongen Season of the Splicer introdusertes en bug som kort tillot PC, PlayStation og Xbox-spillere å spille sammen. Feilen ble løst ganske raskt ettersom Bungie ikke anså at de var klare for cross-play helt enda, men funksjonen er på vei og snart kan du prøve den offisielt.

Bunige meddeler at en betatest av cross-play skal kjøres fra tirsdag 25. mai frem til torsdag 27. mai. Det kommer da til å være en unik Vanguard Strikes-spilliste som alle Destiny 2-spillere får tilgang til. Om du fullfører tre strikes under testperioden kommer du til å belønnes med et unikt emblem for å markere hva Bungie kaller "a short, sweet, and important moment in the development of this feature".

Bungie sikter på å ha cross-play helt klart innen lanseringen av sesong 15.