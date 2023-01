Destiny 2 endrer seg betraktelig i Lightfall

HQ

Vi har visst en stund at Bungie har til hensikt å fokusere og rette oppmerksomheten mot builds og gjøre dette mer intuitivt og kreativt i Destiny 2: Lightfall, og nå som en del av et nylig og veldig langt blogginnlegg har utvikleren avslørt hvordan noen av endringene vil se ut.

Først og fremst vil loadouts komme til spillet, noe som betyr at du kan lagre spesifikke builds og deretter enkelt bytte mellom dem uten å måtte bytte våpen, utstyr, mods og så videre hver gang. Dette vil til og med tillate deg å benytte hvelvet ditt uten å måtte bruke en tredjepartsapp eller besøke et HUB-sted.

For å legge til dette blir mods omarbeidet slik at de er lettere å forstå, og så blir noen av de eldre og mindre brukte fjernet fra spillet. Energityper vil ikke lenger definere hvilken mod du kan bruke, og på samme måte vil Artifact-mods og mods designet for å motvirke Champions ikke lenger finnes i dette området, noe som gir deg enda flere buildcraft-alternativer.

Når det gjelder Champions, vil mods for å motvirke disse tøffe fiendene nå bli funnet i både underklasseferdigheter og i en Artifact-fordelsseksjon som lar deg ha et bestemt antall sesongbaserte mods aktive på et tidspunkt. For de som lurer på hva underklassedelen betyr for Champions er det slik at hver vil samhandle med hver Champion-type på denne måten:

Barrier Champions (Solar, Void, and Strand Counter)

"When using volatile rounds from your weapon it will also pierce the barrier and stun the Champion. When a player is radiant, their attacks pierce Champion's shields and stun them. Strand will also have a method of piercing barriers.

"Overload Champions (Arc, Stasis and Void Counter)

"Damaging an overload Champion by triggering the jolted condition stuns the Champion. Likewise, suppressing the Champion stuns them, as does slowing them with Stasis.

"Unstoppable Champions (Arc, Solar, Stasis, and Strand Counter)

"Blinding an Unstoppable Champion instantly stuns them. Encasing them in Stasis and then shattering it or triggering a Solar ignition on them likewise stuns them. Strand will also include an Unstoppable Champion counter."

Det vil også bli endringer i Elemnetal Wells, og noen få andre områder, så for Destiny 2-veteranene der ute som lever og ånder for å bygge de beste karakterene er det bare å gå til blogginnlegget her for å se grundige forklaringer om hver av endringene.