Destiny 2 er startskuddet for Epics gratis mysteriespill i julen.

HQ

Det føles kanskje som om det var i går vi snakket om Epic Games' Black Friday-salg og tilbudene du kan få i forbindelse med det, men nylig startet julesalget på den digitale markedsplassen, med mange tilbud å velge mellom.

Som vanlig når det gjelder Epic Games Store, er høydepunktet ukens gratisspill. I stedet for den vanlige torsdagsdagen, ristet Epic opp ting denne uken og ga ut sitt gratisspill i går. Spillet er Destiny 2: Legacy Collection, som kommer med utvidelsene Shadowkeep, Beyond Light og The Witch Queen til skytespillet.

Denne mengden DLC til gratisspillet Destiny 2 vil være gratis frem til 20. desember, og det er da vi får et nytt mystisk gratisspill. Fra da av vil gratisspillene slippes hver dag, helt frem til 4. januar.

I tillegg til disse gratisspillene kan du få 33 % ekstra rabatt på alt som er på salg, takket være en ubegrenset kupong som gjelder for alle kjøp på 14,99 dollar eller mer. Selv om tilbudene ikke er like imponerende på butikkens hjemmeside, kan du for eksempel få Alan Wake 2 for litt over 20 pund hvis du legger til denne ekstra rabatten.