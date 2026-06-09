Destiny 2 Fellesskapet samles: Antall spillere på « Steam » nærmer seg det dobbelte av «Marathon»s høyeste tall noensinne

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Uansett om du liker at Marathon ofte blir brukt som et stridspunkt for nedgangen til Destiny 2, og til en viss grad også Bungie, er det bevis på at fellesskapet er langt mer interessert i å se Destiny-serien leve videre og blomstre sammenlignet med Marathon.

Helt siden Marathon ble lansert, har spillet nådd en topp på totalt 88 337 samtidige spillere på Steam (ifølge SteamDB), noe som faktisk er ganske lavt for et stort AAA-ekstraksjonsskytespill. Det er også et ganske bekymringsfullt tall, da det etter lanseringsperioden, da det ble rapportert at Marathon hadde solgt 1,2 millioner eksemplarer, også ble bemerket at spillet hovedsakelig hadde solgt på PC, med rundt 2/3 av alle eksemplarer tilskrevet plattformen. I hovedsak, hvis Steam nådde en topp på under 90 000 spillere, vil tallene for Xbox Series X/S og PS5 ikke ha vært i nærheten av så høye... På samme måte har spillertallene gått ned siden lanseringen (som skjer for alle spill), men nå ligger Marathon på et jevnt spillertall på Steam på rundt 26 000, og dette til tross for at sesong 2 først ble lansert forrige uke.

Poenget er at Marathon ikke har vært noen stor suksess, og likevel har Bungie allerede bestemt at spillet er deres fremtid, ettersom Destiny 2, fra og med i dag, 9. juni, ikke vil få noen flere oppdateringer eller støtte.

Naturligvis har dette opprørt det enorme Destiny 2 -fellesskapet, som har håpet at Bungie skulle få orden på sakene sine og finne ut hvordan de igjen kunne støtte Destiny på en skikkelig måte, og fellesskapet viser denne frustrasjonen over de siste valgene og støtten til spillet ved å strømme tilbake i takt med denne «dødsdatoen», om man vil.

I skrivende stund er spillerantallet på Steam (igjen, uten å telle PlayStation- og Xbox-spillere) oppe i 152 855, noe som er nesten dobbelt så mye som Marathon noensinne har oppnådd, en imponerende bragd for et spill som debuterte for ni år siden.

Bevisene er klare, fellesskapet gjør seg hørt, og nå er det opp til Bungie å ta en beslutning. Det har vært rapporter om at Destiny 3 ikke er under utvikling hos Bungie, men kanskje dette vil få noen til å ombestemme seg, spesielt hos Sony som desperat har jaktet på en ny suksess innen live-tjenester.