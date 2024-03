Destiny 2: Into the Light får en bølgebasert horde-modus kalt Onslaught

HQ

I et forsøk på å tette hullet etter at Destiny 2: The Final Shape ble utsatt til sommeren, annonserte Bungie nylig at de ville lansere en rekke nye gratisaktiviteter som alle Guardians kan benytte seg av. Det nye innholdet, som går under navnet Into the Light, kommer i april, og nå har Bungie avslørt noe av det nye innholdet.

Kjøttet på beinet ser ut til å være en ny spillmodus kalt Onslaught. Det er i praksis en ny bølgebasert horde-modus der et fireteam på tre Guardians må holde unna 10 bølger med fiender. Det vil til og med finnes en mer utfordrende variant med 50 bølger, fordelt på fem sett med 10 bølger med ulike fiendefraksjoner. Denne vanskeligere versjonen vil bare være tilgjengelig for forhåndsdefinerte lag, og vil fungere som en ekte sluttspillutfordring.

Ideen med Onslaught er å forsvare poeng fra angripende fiender, og for å hjelpe deg med dette kan du bruke innsamlet og opptjent skrap til å lage og utvikle oppgraderbare forsvarselementer som tårn og snubletråder. Haken er at punktene du må beskytte, roterer rundt på kartet. Hvis du har spilt Gears of War's Horde -modus, vil du sannsynligvis være ganske godt kjent med dette oppsettet.

Det er også ventet at Shaxx kommer med noen andre godbiter (blant annet at han blir selger og tilbyr noe av arsenalet sitt), men vi får høre mer om dette i neste ukes stream dedikert til Into the Light.