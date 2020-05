Destiny 2 kommer offisielt til PlayStation 5 og Xbox Series X

I starten, da detaljer først begynte å lekke om Bungies arbeid på Destiny-serien, fremgikk det i deres avtale med Activision at de skulle lage tre Destiny-spill, og det tok ikke lang tid etter lanseringen av det originale Destiny til at Destiny 2 kom på banen. Men Bungie har gått sin egen vei og er ikke lenger bundet til Activision, og det virker nå som at de har tenkt til å holde fast i Destiny 2 lengre enn først planlagt.

I hvert fall har de bekreftet via et innlegg på Twitter at de har tenkt til å bringe spillet til PlayStation 5 og Xbox Series X, og at de vil avsløre flere detaljer snart.

Dermed er det ingen grunn til å forvente å se Destiny 3 med det første. Spiller du fortsatt Destiny 2?