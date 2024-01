Destiny 2 lar deg tilpasse karakteren din før The Final Shape lanseres

HQ

Destiny 2s siste utvidelse, The Final Shape, lanseres senere i år, den 4. juni, men i et blogginnlegg i This Week at Bungie har utvikleren forklart noen viktige endringer som kommer i forkant av utvidelsen.

Først og fremst kommer karaktertilpasning til Destiny 2 uten kostnad eller begrensning på hvor mange ganger du kan endre utseendet ditt. Det er bare én hake, og det er at du ikke kan endre karakterens opprinnelse. Så nei, du kan ikke plutselig gå fra å være et kjedelig menneske til en Exo eller Awoken.

Det innføres også en ny Glimmer-grense, som dobler mengden du kan bære fra 250 000 til 500 000. Det er noen ekstra tillegg som diskuteres i innlegget, inkludert to nye rustningssett, men bortsett fra det ser det ut til at flere store endringer vil komme senere.