Destiny 2, Moving Out 2, Cursed to Golf og alt annet i PlayStation Plus denne måneden

De av dere som har PlayStation Plus Essential kan få PGA Tour 2K23, Dreams og Death's Door gratis akkurat nå, men de som abonnerer på de høyere nivåene har enda flere godbiter i vente senere denne måneden. Vi vet allerede at Sea of Stars lanseres direkte til PlayStation Plus Extra og PlayStation Plus Premium. Det skjer imidlertid ikke før 29. august, så la oss ta en titt på spillene som blir en del av tjenestene neste uke.

Sony har kunngjort at følgende spill blir en del av PS Plus Extra-biblioteket den 15. august:





Cursed to Golf



Destiny 2: The Witch Queen



Destroy All Humans 2 - Reprobed



Dreams



Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures



Lawn Mowing Simulator's Landmark Edition (den 28. august)



Lost Judgment



Midnight Fight Express



Moving Out 2



PJ Masks: Nattens helter



Source of Madness



Spellforce 3's Reforced-versjon



Two Point HospitalJumbo-utgaven



Samme dag får Premium-medlemmer også tilgang til følgende trio:





Ape Escape: On the Loose (kjent som Ape Escape P her).



Medievil: Resurrection



Pursuit Force: Extreme Justice



Hva synes du om disse tilleggene?