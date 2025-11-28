Destiny 2-spillregissør innrømmer at The Edge of Fate "ikke fungerte"

HQ

Det kom alltid til å bli en monumental oppgave for Destiny 2 utvikler Bungie å bare fortsette å leve opp til forventningene til spillet når Light and Darkness Saga kom til en slutt med The Final Shape utvidelse. Et tiår med historiefortelling ble avsluttet, og et år senere ba Bungie fansen om å sette seg opp på hesten igjen og fortsette som om lite hadde endret seg med The Edge of Fate -utvidelsen (det første kapittelet i Fate Saga).

Men det fungerte aldri, og fansen mislikte opplevelsen den bød på, av en rekke årsaker, noen på grunn av den narrative retningen og noen på grunn av spill- og designvalgene som rett og slett ikke var særlig morsomme.

I et intervju med IGN har spillregissør Tyson Green kommentert at The Edge of Fate ikke leverte det Bungie hadde håpet på, og at det ga dem mange tøffe lærdommer.

"Vi så på problemet vi hadde [etter The Final Shape], og vi sa: 'Vi tror det er en vei her', som er å lene seg inn i flere systemer for forfølgelse, få nye nivåer av utstyr, rustningssett og kraftprogresjon, og ting som utfordringstilpasning. Disse tingene som kan gjøre det mulig for et kjernepublikum av spillere å virkelig si: "Jeg skal virkelig ta dette spillet og sette det gjennom sine skritt, og få gode belønninger for det.

"Det høres flott ut på papiret, men det fungerte ikke. Jeg tror vi har lært mye om hva spillerne våre vil ha, og det finnes egentlig to typer live-spill: de som lytter til spillerne og responderer, og de som ikke gjør det. Og vi ønsker ikke å være et dødt live-spill, vi ønsker å fortsette å bygge Destiny. Så vi lytter til spillerne våre, og det spillerne forteller oss, er at de ikke ønsker å jakte på et enkelt tall som går opp, de vil ha ekte belønninger."

Den neste store Destiny 2 -utvidelsen kommer 2. desember og bringer et kapittel med Star Wars-tema som vi nylig hadde muligheten til å fortelle deg mye mer om. Vil dette være nok til å få Destiny 2 tilbake på sporet? Det får vi vite om noen dager.