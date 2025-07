HQ

Helt siden Destiny 2: The Final Shape kom har jeg hatt mindre og mindre lyst til å fortsette å spille Bungies MMO-skytespill. Det er ikke det at det har falt i kvalitet eller at utvidelsen ikke levde opp til forventningene, ikke i nærheten av noe slikt. Snarere fungerte The Final Shape som en forløsende avslutning for meg som spiller, en mulighet til å avslutte en ti år lang investering og ta et skritt tilbake fra sci-fi-universet ... i hvert fall til noe viktig brakte meg tilbake. En ny stor utvidelse vil gjøre det, og med The Edge of Fate's ankomst har Traveler og Vanguard kalt meg tilbake til handling, og tatt min erfarne Guardian til solsystemets ytterste avkroker, til den fjerne destinasjonen Kepler, for å svare på en mystisk invitasjon.

Det er verdt å huske at The Edge of Fate er det første skrittet på den langstrakte reisen som Fate Saga vil bli. På mange måter tilsvarer det The Curse of Osiris, en innledende innsats som vil legge grunnlaget for det som de kommende årene vil bygge videre på. For meg er dette allerede en ganske kvelende tanke, for i motsetning til utvidelser til for eksempel et rollespill, er Destiny 2 et knusende live-service-spill som krever mesteparten av tiden din for å finne ekte suksess, og etter å ha avsluttet et tiår med det engasjementet, finner jeg at The Edge of Fate står overfor den umåtelige oppgaven med å gi meg en klar grunn til hvorfor jeg skal begynne den syklusen på nytt. Så langt har det ikke...

Det er mange grunner til at Destiny 2: The Edge of Fate ikke har landet hos meg ennå. Jada, det er et levende og voksende produkt, noe som betyr at det i månedene som kommer vil bli lagt til mye ekstra innhold som kan påvirke dette første inntrykket av anmeldelsen. Kjernen i denne utvidelsen er imidlertid til tider en tøff pille å svelge, og det er flere forklaringer på hvorfor dette er tilfelle.

For det første er Kepler en blandet pose som sted. På den ene siden er den slående og har mange mysterier og dybder å avdekke, men på den andre siden er den kanskje unødvendig kompleks med tanke på hvordan Destiny -destinasjoner ofte er strukturert. Det er rett og slett ikke morsomt å bevege seg rundt i verden og hele tiden være fanget bak lasere som du må omgå ved hjelp av portaler eller til og med Matterspark, som oppleves mer som et irritasjonsmoment enn som en interessant nyvinning. Noen ganger blir du utfordret med nye trusler og fiender, men for det meste er det snakk om å skyte ned de samme fraksjonene som vi har kjempet mot i over ti år, og du bruker de samme evnene og våpnene. Våpnene burde egentlig ikke være med i denne diskusjonen, ettersom de er gjenstander som du sliper og spesifikt jakter på, verktøy som føles utrolig givende når du får den perfekte, men grunnen til at jeg nevner det som mer av en frustrasjon, er fordi Bungie effektivt har trykket på tilbakestillingsknappen i The Edge of Fate.

Alle Light og Power som du har brukt år på å samle opp, utvidelse for utvidelse, sesong for sesong, har gått tilbake til grunnverdien da du først mistet Light i den opprinnelige grunnhistorien. Vi som spillere har lenge følt oss lei av å hele tiden måtte forbedre Light -nivået med hver nye store utgivelse, og i denne utvidelsen er det den mest uhyrlige tilbakestillingen av dem alle, et demoraliserende og frustrerende valg som viser at Bungie sliter med å komme opp med meningsfulle måter å innlemme progresjon i dette langvarige prosjektet. Det er også den mest uhyrlige situasjonen vi har opplevd, fordi Bungie også har brukt The Edge of Fate som prøvekanin for et nytt vanskelighetssystem som i bunn og grunn betyr at uansett hvor mye Light du skaffer deg, vil du alltid bare bli satt på bakbeina med en massiv reduksjonsmodifikator implementert på de aktivitetene som betyr noe. Det føles som om kreativ spilling og utfordring blir skjøvet til side for en rask løsning som ikke gjør annet enn å straffe spilleren.

Jeg må innrømme at Bungie nok en gang beviser at Destiny -universet er en skattkiste av fortellinger i denne utvidelsen, ved endelig å kaste lys over et av de mest mystiske elementene: The Nine. Historien i The Edge of Fate er overbevisende og stadig overraskende, den gir svar og fører til flere spørsmål, samtidig som den utnytter de nye figurene og gamle favoritter som gode verktøy for historiefortelling.

Men dette er problemet med hvor Destiny 2 befinner seg i dag, for som en mangeårig fan som har brukt år og tusenvis av timer på å spille dette spillet, er de delene som begeistrer meg - for det meste de eneste delene som fortsatt begeistrer meg - de nye elementene, som en ny utvidelse. Tanken på å stille seg i kø på flere Strikes eller Nightfalls, å spille på samme Dungeons, å kjempe i Crucible og Gambit om Vanguard rewards, ingen av dem skaper den samme spenningen som de gjorde for fem år siden eller mer. Og det er på grunn av dette at en ny utvidelse må være spesiell, veldig, veldig spesiell, og The Edge of Fate, selv om den har noen øyeblikk av briljans, er ikke det for det meste.

Destiny Det trenger litt friskt blod, det trenger en stor overhaling som gir folk en grunn til å fortsette å bruke mye tid på dette universet hver dag, uke, måned og år. Det føles nesten sjeleknusende til tider når du tenker på at denne utvidelsen nok en gang i utgangspunktet tilbakestiller buildcrafting gjennom en håndfull justeringer, samtidig som den serverer veldig lite som en viktig grunn til hvorfor det trengte å skje i utgangspunktet. Hvis du ikke har spilt siden The Final Shape, når du starter opp The Edge of Fate, vil mange av byggene dine ærlig talt ikke fungere, og likevel ser spillet ut og spiller nøyaktig det samme som det gjorde for et år siden ...

Og da har jeg ikke engang diskutert problemene som har plaget spillet siden The Edge of Fate kom, inkludert tåpelige problemer som at noen Exotics er så massivt ubalanserte eller bugget at de er må-brukes gjenstander inntil Bungie fikser dem.

Igjen, det er elementer i denne utvidelsen som er utmerkede og sanne høydepunkter for fremtiden til Destiny 2, men det er så mye rundt dem som ikke genererer noen glede overhodet. Enten det er den frustrerende progresjonen, det nye destinasjonsdesignet som gjør utforskning til en plage, mangel på faktiske nye mekanikker og spillfunksjoner (det er ingen ny underklasse eller evner), eller den problemfylte lanseringen. Det ser ærlig talt ikke bra ut for Destiny, og vi kan bare håpe at dette bare vil være et blip i en ellers utmerket Fate Saga.