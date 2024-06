HQ

Jeg kan ikke komme på et eneste eksempel på et spill som har forsøkt å gjøre det Destiny 2: The Final Shape har gjort. Denne utvidelsen, det siste kapittelet i Light and Darkness Saga, fungerer som et avslutningspunkt på nesten 10 års fortelling, et avslutningspunkt som også fungerer som et Avengers Endgame-nivå team-up og øyeblikk. Selv om vi har sett noen få spill gjøre lignende ting, kanskje i form av trilogier eller til og med store utvidelsesutbetalinger som i World of Warcraft, er The Final Shape øyeblikket som spillerne har ventet på helt siden de først våknet opp i Cosmodrome tilbake i 2014. Så å si at denne utvidelsen trengte å holde landingen er kanskje en underdrivelse. Heldigvis gjorde det det.

Destiny 2: The Final Shape er kanskje det beste Destiny-innholdet vi noensinne har hatt. Ikke bare er dette en passende og svært komplett avslutning på en lang saga, som mange utvilsomt vil være glade for å behandle som et utgangspunkt og et sted å avslutte sin Guardian-reise, men det er også kulminasjonen av år og år med spillinnovasjoner og forbedringer og nikk og referanser til et tiår med innsats. Det er det perfekte kjærlighetsbrevet til det Destiny 2 har levert gang på gang, og på en måte som er uanstrengt underholdende og spennende.

Historien er både massiv og følelsesmessig kompleks. Bungie har klart å knytte sammen så mange løse tråder på en gang i denne utvidelsen, gitt elskede karakterer den avskjeden de fortjener, presentert skurker og sjefer på en enormt overveldende og truende måte, og alt dette samtidig som de baner vei for fremtiden og åpner døren for nye eventyr og karakterbuer. Fortellingen og manuskriptet er gjennomtenkt og spennende, og måten Bungie fletter sammen spillingen med film- og dialogsekvenser på, gjør at The Final Shape skiller seg ut som høydepunktet i Destiny 2-historiefortellingen.

Dette gjenspeiles også i banedesignet. The Pale Heart of the Traveler er kanskje det beste stedet vi har sett til nå, av flere grunner. Nivådesignet er presentert på en slik måte at du blir tatt med på en tur nedover i minnene gjennom steder som har definert reisen din opp gjennom årene. Det være seg Cosmodrome, det originale Tower, Europa, Dreaming City, Io, denne kampanjen tar deg med til steder inspirert av mange elskede steder og tilbyr dem med vertikalitet og dybde som vi først så utforsket i Destiny 2: Lightfall. Og dette gjelder også måten nivåene tilbys på i en fellesskaps- og actionforstand, ettersom hver flerspilleraktivitet og mekanikk føles oppdatert og modernisert på en måte som gjør at utforskningen av The Pale Heart føles verdifull og innflytelsesrik på en måte som aldri var tilfelle med Lightfalls Neomuna eller egentlig noen av stedene før det.

Faktisk har Bungie tydeligvis bestemt seg for å ta støttehjulene av Destiny 2 helt og holdent her, ettersom spillet er mye mer komplisert og givende. Det kan være irriterende og litt overveldende for nye spillere, men for de som har vært med på denne reisen siden dag én, er dette akkurat det vi alltid har ønsket oss; givende aktiviteter som utfordrer og virkelig presser grensene for vår Guardians kraft og potensial. Det være seg det nye Pathfinder-utfordringssystemet som gjør utforskningen av The Pale Heart (og til og med rituelle aktiviteter) mer givende og interessant enn bare å krysse av for dusører, eller de ulike nye spillmodusene som Overthrow og Excision for 12 spillere - The Pale Heart er den typen sted som etter et par uker med utforsking av alle kriker og kroker fortsatt føles som om du bare så vidt har skrapet i overflaten av hva det virkelig har å by på.

Den nye underklassen Prismatic er også veldig lik, da dette virkelig er den ultimate maktfantasien. Å kunne kombinere lys- og mørkeevner sammen gir et virkelig overbevisende og dødelig alternativ, et som har så mye kreativitet og en slik bygningsdybde at vi vil se folk komme opp med fantastiske måter å bryte opp skaden per sekund meta i måneder og måneder fremover. Ikke minst når det kombineres med de nye våpnene, utstyret og eksotiske gjenstandene som har blitt introdusert og lagt til sammen med noen av de beste og mest spennende og friske oppdragslinjene vi noensinne har hatt i et Destiny-spill. Den mekaniske dybden og dyktigheten som Bungie uttrykker i The Final Shape er nesten puslespillaktig i sin variasjon og vanskelighetsgrad, og alt dette betyr at det aldri er et kjedelig øyeblikk mens du jobber deg gjennom denne mega og dype utvidelsen.

Jeg vil si at Dread-fiendefraksjonen, selv om den bringer noen nye elementer og spillmekanikker å måtte overvinne og erobre, ikke helt skiller seg ut hode og skuldre over resten av de nåværende fraksjonene. Mange av de nye fiendetyper, som Weaver, ligner for mye på Psions, og de fleste av angrepene deres føles litt for kjente og grunnleggende til å imponere og skille seg ut mot alle de andre prangende og spennende nye funksjonene og elementene i denne utvidelsen. Sjefene og de større fiendene er riktignok ganske kule, men når det gjelder spilldesign, ligger Lightfalls plageånder fortsatt på toppen av dødelighetstabellen.

Men at Dread er litt grunnleggende er greit, ettersom du er så overveldet av nye og tilbakevendende mekanikker at det aldri er en stor bekymring. Husker du Destiny 2: Beyond Light's Freezing Cold-mekaniker som i utgangspunktet aldri har blitt brukt siden? Hva med Pervading Darkness fra Destiny 2: The Witch Queen? Hva med Mote-systemet fra Gambit? Mange store og interessante mekanikker fra fortiden har blitt innarbeidet i The Final Shape, og på en måte som er både interessant og viktig. Bungie har også klart å presentere alle systemene på en gjennomtenkt og pedagogisk måte, slik at spillerne er godt forberedt på de mer krevende oppgavene etter hovedkampanjen i The Final Shape, f.eks. i Raid og det nye Exotic-oppdraget for to spillere, som rett og slett er genialt og verdt å spille selv om du må stå i kø med en fremmed og faktisk snakke med noen du aldri har møtt før! Skremmende greier, ikke sant?

Destiny 2: The Final Shape er ikke for alle, det er for veteranene og spillerne som har holdt fast ved dette spillet år etter år etter år, og det er nettopp dette som gjør det til et så strålende sluttprodukt. Det er proppet til randen med innhold, har en enormt virkningsfull og viktig historieutvikling, tar risikoer som lønner seg med mekanikk og gameplay, og alt sammen i en ny lokasjon som drypper av nostalgi samtidig som den er uanstrengt vakker. Jeg er ikke sikker på hva fremtiden bringer for Destiny, men jeg kan med sikkerhet si at The Final Shape har gitt meg den avslutningen jeg har lett etter og lengtet etter, så mye at jeg nå er klar til å gå utover Sol-systemet og se hva resten av dette store, vakre og farlige universet har å by på. Bravo Bungie.