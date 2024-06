Destiny 2: The Final Shape Forhåndsvisning - En (blek) hjertelig avslutning

HQ

Jeg elsker Destiny 2, og til tross for dets laster og utfordringer opp gjennom årene har jeg fortsatt å elske og følge denne historien slik den har utviklet seg det siste tiåret. Selv om Destiny ikke kommer til å forsvinne med det første, står vi ved et viktig veiskille. Den kommende Destiny 2: The Final Shape -utvidelsen er satt til å være det siste kapittelet i Light and Darkness Saga, som effektivt vil avslutte det siste tiåret med historiefortelling, og uten tvil tjene som et perfekt utgangspunkt for de som ønsker å detoxe og gå videre fra denne deltidsjobben til et videospill. Det er unødvendig å si at mye (som ... mye) avhenger av at utvidelsen treffer som et Gjallarhorn-skall og avslutter denne epoken på Destiny på en passende og tilfredsstillende måte.

The Final Shape Utvidelsen kommer om rundt en uke, men nylig hadde jeg sjansen til å se en hel haug med hva denne utvidelsen vil tilby fansen, og å se mange av de tidligere avslørte og fremviste elementene og de nye funksjonene. Så selv om jeg ennå ikke kan kommentere hvor flytende og intuitive Prismatic evner føles å bruke i praksis, eller hvor undertrykkende den nye Dread fiendefraksjonen er i live kamp, kan jeg fortelle deg litt mer om de finere detaljene i de nye innslagene.

Det bleke hjertet

Med hver utvidelse introduserer Bungie et nytt spillbart sted. I The Final Shape får vi faktisk dra inn i Traveler, til en ny sone kjent som The Pale Heart of the Traveler. Mens du uten tvil ble imponert av de iskalde omgivelsene i Europa i Beyond Light eller neonskyskraperne i Neomuna i Lightfall, gir The Pale Heart dette et hakk opp. Denne beliggenheten er helt fantastisk og ser ut til å være kreativt uovertruffen. Det er massevis av vertikalitet som ble skikkelig satt i effekt i Lightfall's Neomuna by, det er vidåpne utsikter og kulisser som gjør selv The Dreaming City til skamme, og det er fiendtlige og urovekkende seksjoner som minner om Hive Shadowkeep på månen eller Savathûn's Throne World. Grunnen til at jeg tenker på mange av disse tidligere og eksisterende stedene, er at The Pale Heart tar med seg noe fra hver enkelt, ikke bare i selve nivådesignen, men også i utseende og finurligheter.

Dette stedet er designet for å være en tur nedover minnefeltet, og det vises. Du går gjennom områder fra dine tidligere eventyr som Guardian, og finner til og med fantastiske og forvirrende dekorative elementer, som enorme Ghost skjell. The Pale Heart kan være det mest interessante og spennende stedet som noensinne er innlemmet i Destiny 2. Det store spørsmålet er om aktivitetene vil leve opp til denne oppgaven, og det er et spørsmål jeg ikke kan svare på akkurat nå.

Frykt

The Final Shape vil se så å si alle de nåværende fiendefraksjonene dukke opp. Hvorfor? The Witness kaller inn alle sine allierte for å forsvare den og sinke deg mens du kjemper for å hindre den i å infisere og ødelegge Traveler. Dette betyr at du ikke bare vil møte vanlige Taken og Hive, men også den oppgraderte Hive Guardians og den dødelige Tormentors fra tidligere utvidelser. Vi er alle kjent med disse truslene, men The Witness har også oppgradert spillet og fått med seg en rekke nye fiender, deriblant Dread.

Dread er nye fiender, selv om de minner om noen få andre fiendtlige enheter. Det finnes mindre Psion-lignende enheter, og større og farligere trusler som minner om Tormentors, og begge kan utøve Darkness krefter for å gjøre livet ditt til et helvete. Harbinger og Weaver kan dra deg inn i farlige situasjoner ved hjelp av Strand, mens Omen og Attendant i stedet foretrekker Stasis. Som om ikke alt dette var ille nok, betyr Grim at himmelen også er full av farer, ettersom dette er nok en luftfiende å kjempe mot. Hver av fiendetyper virker som et kjærkomment steg opp i utfordring, men hvor mye av en trussel de vil utgjøre deg, avhenger av vanskelighetsgraden du spiller på, da i den vanlige kampanjen vil noen få runder fra en stormgevær fortsette å gjøre kort arbeid med Dread etter utseendet på ting.

Det skal sies at det er lagt til noen nye kampmekanikker, blant annet fiender med nye skjold som gjør dem jævlig vanskelige å drepe. Tanken er at du bruker Prismatic -brønner gjennom kampanjeoppdragene for å kunne lade opp Guardian med Transcendance (som harmoniserer Light og Dark -kreftene) for så til slutt å kunne knuse skjoldet. Dette er en del av Bungies forsøk på å gå tilbake til mer fangehullslignende mekanikk i kampanjen, mekanikk som uten tvil vil være en forløper eller en forsmak på hva Raid vil tilby når den debuterer noen dager etter lanseringen.

Prismatisk

Så pen som The Pale Heart er og så interessant som Dread er, er dette til syvende og sist ganske vanlige nye tilføyelser for Destiny 2 i en utvidelse alt tatt i betraktning. Prismatic er det ikke. Denne nye underklassen er selve symbolet på at Bungie har tatt av seg støttehjulene og sagt fuck it til power creeps og power curves. Fra det jeg har sett av Prismatic så langt, ser det ikke ut til å være mye som denne klassen ikke kan gjøre.

Ideen med Prismatic er at det er sluttproduktet av Guardian som finner en harmoni mellom Light og Darkness. Du kan kombinere evner fra Solar med Stasis, Strand med Void, og matche dette med en samling av nye Aspects og Fragments for ytterligere tilpasning, og så en annen Super for å starte opp. Når du introduserer Transcendance -faktoren, som tilfører et ekstra nivå av kraft og potensial, et ekstra gir for å overklokke Guardian, om du vil, blir Prismatic en underklasse som gjør alle andre underklasser til skamme. Den vil riktignok være begrenset i og med at ikke alle evner er tilgjengelige via Prismatic (jeg beklager å måtte si det, men det ser ut som om Warlocks fortsatt vil kjøre Well of Radiance...), men det store taket for buildcrafting på Prismatic gjør at den fremstår som et av de mest unike og interessante elementene Destiny noensinne har hatt. Det ser også ut som om det vil være en enorm hjelp når du takler sluttspillutfordringer med tøffe elementære skjoldmodifikatorer, ettersom du nå kan ta med en underklasse som er dyktig i flere elementer i stedet for bare ett. Prismatic er ikke Bungie som åpner døren for mindre rigide bygg, det er å sparke døren ned og rive den av hengslene underveis, og jeg er helt for det.

I praksis fungerer Prismatic fortsatt som de andre underklassene med hensyn til UI-oppsett og slikt, og vil til og med bare tilby et begrenset utvalg av alternativer til å begynne med mer ulåst og oppdaget når du fullfører flere kampanjeoppdrag og fortsetter å hengi deg til The Final Shape's historiefortelling etter den opprinnelige ankomsten 4. juni. Men igjen, dette er ikke noe nytt, ettersom Bungie har hatt en tendens til denne stilen med å gi spilleren nytt innhold i årevis på dette punktet.

Det er mange andre spørsmålstegn knyttet til The Final Shape, Raid, og dette kommende året av Destiny 2, de fleste av dem kan jeg ikke svare på eller legge til noe mer ennå. Under denne forhåndsvisningen ga Bungie oss et glimt av en del av en av de nye Strikes som ser ut til å være mer av en utfordring og en ante-up enn noen av Strikes vi har sett tidligere, alt mens utvikleren viste frem en kjent angrepsrifle før han ertet at vi vil se andre elskede tidligere våpen komme tilbake på en eller annen måte, slik det har vært en nylig trend i Destiny 2.

Men det viktigste å merke seg med The Final Shape ser ut til å være at Bungie behandler denne utvidelsen som et stort narrativt vendepunkt. Det er mange kjente elementer og spillsystemer som er planlagt for denne utvidelsen, men det ser ut til å være kjernehistorien som har fått mest kjærlighet og oppmerksomhet, med mange tråder og fortellingsveier som skal avsluttes i løpet av kampanjen eller i løpet av de tre Episodes planlagt for året som følger. Under forhåndsvisningen sa faktisk kampanjeleder Andrew Hopps at dette er "definitivt en av våre mer kjøttfulle kampanjer", noe som vitner om nettopp dette fokuset.

Når vi ser på fremtiden, vil Destiny 2: The Final Shape svare på spørsmålene vi alle har om fremtiden til Destiny? Selv om jeg heller ikke kan svare på det ennå, bemerket spilldirektør Tyson Green ganske enkelt, "vi har flere historier å fortelle."