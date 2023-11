Destiny 2: The Final Shape offisielt utsatt til juni

HQ

Da Bloombergs Jason Schreier kom med nyheten om permitteringer hos Bungie i forrige måned, hevdet han også at Destiny 2s kommende The Final Shape-utvidelse var blitt utsatt fra 27. februar til juni. Permitteringene ble bekreftet kort tid etter, men studioet var mindre snakkesalig om den påståtte forsinkelsen. Det er åpenbart en grunn til det.

Bungie bekrefter endelig at Destiny 2: The Final Shape er forsinket til 4. juni. Den offisielle begrunnelsen er at den trenger "mer tid til å bli akkurat det vi ønsker at den skal bli" og "til å levere en enda større og dristigere visjon, en som vi håper vil bli husket og verdsatt i mange år fremover."