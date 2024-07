Destiny 2-utvikleren Bungie er den siste som må gå til oppsigelser

HQ

Bungie, utvikleren av Destiny og Destiny 2, og den kommende Marathon, har hatt en utskjelt de siste årene der det har sett hyppige forsinkelser av utvidelser, middelmådig nytt innhold (om enn en strålende The Final Shape-utvidelse), og ledere på høyt nivå forlater studioet. I løpet av det siste året har vi sett studioet innrømme at det har mistet tilliten til spillerne, et rykte om at det kan miste sin uavhengighet som en del av Sony Interactive Entertainment -familien, og til og med permitteringer som berører rundt 7% av teamet. Når vi snakker om sistnevnte punkt, mister nå enda flere utviklere jobbene sine.

I et blogginnlegg skrevet av Bungie-sjef Pete Parsons, har det blitt bekreftet at 220 jobber vil bli kuttet hos Bungie, og at dette vil tilsvare rundt 17% av den globale arbeidsstyrken som blir økset. Det sies at disse oppsigelsene vil påvirke alle nivåer i Bungie, noe som betyr at ledere på høyt nivå vil være på huggeblokken, så vel som grønnere ansatte.

Parsons legger til: "I dag er en vanskelig og smertefull dag, spesielt for våre avgangskolleger, som alle har gitt viktige og verdifulle bidrag til Bungie.Vårt mål er å støtte dem med den største omtanke og respekt. For alle som er berørt av denne nedbemanningen, vil vi tilby en generøs sluttpakke, inkludert sluttvederlag, bonus og helsedekning.

"Jeg skjønner at dette er en vanskelig nyhet, spesielt etter suksessen vi har hatt med The Final Shape.Men etter hvert som vi har navigert gjennom de økonomiske realitetene det siste året, og etter å ha uttømt alle andre muligheter, har dette blitt en nødvendig beslutning for å fokusere studioet og virksomheten vår med mer realistiske mål og levedyktige finanser."

Parsons bruker denne nyheten til også å bekrefte at noen ytterligere endringer vil bli gjort hos Bungie, og det er her det tidligere poenget om å miste uavhengighet hos Sony kommer tilbake i ligningen. Det bemerkes at 155 jobber (rundt 12% av de totale ansatte) vil bli integrert i SIE i løpet av de neste kvartalene, og at ytterligere ansatte vil få i oppgave å utvikle et nytt PlayStation Studios -studio for å hjelpe til med å jobbe med "et actionspill satt i et helt nytt science-fantasy-univers".

Parsons snakker om permitteringene igjen, og forklarer hvordan dette skjedde, og bemerker: "I over fem år har det vært vårt mål å sende spill i tre varige, globale franchiser. For å realisere denne ambisjonen opprettet vi flere inkubasjonsprosjekter, hvert av dem med seniorutviklingsledere fra våre eksisterende team. Vi innså etter hvert at denne modellen strakk talentene våre for tynt, for raskt.Det tvang også studiostøttestrukturene våre til å skalere til et større nivå enn vi realistisk sett kunne støtte, med tanke på våre to primære produkter under utvikling - Destiny og Marathon.

"I 2023 møtte den raske ekspansjonen vår en bred økonomisk nedgang, en kraftig nedgang i spillbransjen, kvalitetsbommet vårt med Destiny 2: Lightfall, og behovet for å gi både The Final Shape og Marathon den tiden som trengs for å sikre at begge prosjektene leverer den kvaliteten spillerne våre forventer og fortjener. Vi var altfor ambisiøse, de økonomiske sikkerhetsmarginene våre ble overskredet, og vi begynte å gå med røde tall.

"Etter at denne nye kursen ble klar, visste vi at vi måtte endre kurs og hastighet, og vi gjorde alt vi kunne for å unngå dagens utfall. Selv om vi gjorde en omfattende innsats på tvers av leder- og produktteamene våre for å løse de økonomiske utfordringene våre, var disse tiltakene rett og slett ikke nok."

Det vil fortsatt være rundt 850 ansatte som jobber hos Bungie på Destiny (ingen spesifikk omtale av Destiny 2, så kanskje dette nok en gang innebærer et tredje spill?) og Marathon, men uten tvil vil denne massive endringen merkes i de nærmeste årene likevel.