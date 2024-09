Destiny 2 vil motta to utvidelser neste år

HQ

Hva har fremtiden i vente for Destiny 2 nå som Light and Darkness Saga er over? Vil det komme et tredje spill i nær fremtid? Vil sesongstrukturen bli forlatt for at Bungie skal kunne fokusere tiden og ressursene sine andre steder? Kommer vi endelig til å forlate Sol System? Selv om vi egentlig ikke har svar på mange av disse spørsmålene, vet vi hva 2025 har i vente for looter-shooteren.

Bungie har avslørt et veikart for hva som vil utgjøre Destiny 2s 2025. Dette vil bli definert av to store utvidelser som debuterer om sommeren og vinteren, med den første kjent som Codename Apollo og den andre som Codename Behemoth. Mellom hver av disse vil det være forskjellige mindre storoppdateringer (to for sommeren, to for vinteren) som vil inneholde sin egen Rewards Pass, med de to første av disse kjent som Codename Arsenal og Codename Surge.

Når det gjelder hva disse to forskjellige DLC-elementene vil inneholde, har Bungie også forklart dette. For utvidelsene kan vi forvente :



Nye historier



Nye steder



Nye oppdrag



Nye våpen



Nytt utstyr



Nye raids og dungeons



Og for de større oppdateringene:





Nye og gjentatte aktiviteter



Nye utstyrs- og gjenstandsmodifikasjoner



Nye modifikatorer og utfordringer



Ny sandkasse-meta



Nye hendelser



Til slutt vil Rewards Passes bringe:





Eksotisk våpen og ornament



Legendariske våpen- og rustningspynt



Ressurser for oppgradering av utstyr



Kosmetikk og mer



Alle disse DLC-elementene er en del av det Bungie kaller Codename: Frontiers, noe vi uten tvil vil vite mer og mer om når vi nærmer oss deres ankomst etter hendelsene i de tre store Episodes som har blitt opprullet siden Destiny 2: The Final Shape debuterte.