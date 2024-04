Destiny 2s Into the Light-oppdatering bringer tilbake elskede eksotiske våpenoppdrag

HQ

Den siste av de tre Destiny 2: Into the Light-utviklerstreamene fra Bungie fant sted i går kveld, og i løpet av den avslørte Destiny skaperen de siste ekstra innholdstilleggene de har planlagt for den gratis spilloppdateringen som kommer fra og med neste uke.

I tillegg til å legge til den horde-lignende modusen, forskjellige tilbakevendende toppvåpen og ny kosmetikk, har Bungie avslørt at de elskede Exotic våpenoppdragene kommer tilbake.

Spillerne vil kunne løpe gjennom Whisper of the Worm igjen, i tillegg til Zero Hour, for å få tak i Exotic Heavy snikskyttergeværet og Exotic Kinetic pulsgeværet Outbreak Prime. Begge disse oppdragene har blitt justert for å passe til det nåværende kraftnivået på Guardians, inkluderer flere kister og hemmeligheter å jakte på, og vil inneholde litt forskjellige sjefer eller kampoppdrag. Whisper kommer når Into the Light lanseres 9. april, mens Zero Hour lanseres i mai.

Apropos mai, da kommer også den nye PvP Map Pack. Den vil inneholde tre nye kart, blant annet Eventide Labs fra Europa, Cirrus Plaza fra Neomuna og Essence fra Pyramid Ship. Du vil kunne sjekke ut disse nye kartene i en egen spilleliste for nye kart.

Ellers bemerket Bungie at Into the Light vil gi deg muligheter til å justere karakterens utseende og navn, og vil til og med gi deg noen andre interessante funksjoner, for eksempel muligheten til å hoppe over New Light -kampanjen, og til og med spille gjennom en raid boss gauntlet-modus fra 30. april. Du kan forvente mer informasjon om sistnevnte modus i løpet av de kommende ukene.