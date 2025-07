Destiny: Rising lanseres på mobil i august

HQ

Netease Games og Bungie har satt en dato på Destiny mobile motstykke. Dette prosjektet, kjent som Destiny: Rising, kommer til iOS- og Android -enheter, og det vil bringe seriens karakteristiske looter-shooter-action til plattformene, og tilbyr en måte å samle og vokse i kraft på for å ta seg av stadig mer krevende sjefer og fiender rundt om i solsystemet.

Spillet skal debutere 28. august og kommer på App Store og Google Play Store, og tilsynelatende er fansen ganske begeistret for det. I skrivende stund har over 5,077 millioner mennesker forhåndsregistrert seg for spillet, noe som betyr at de som sjekker ut Destiny: Rising når det debuterer, vil få 20 000 Glimmer, fem av en ny og uklar ressurs, 20 Legendary Shard-utseende objekter og 10 krystallbåter av et eller annet slag (som omtales som "gratis trekninger") ... Hvis ytterligere fem millioner mennesker forhåndsregistrerer seg før lansering, vil fansen også bli belønnet med et Exotic ornament for et våpen.

Med utgivelsen nærmer seg, sjekk ut traileren for utgivelsesdatoen nedenfor, som ytterligere viser at denne sommeren blir en stor en for Destiny fans, ettersom Destiny 2s The Edge of Fate -utvidelse også kommer i midten av juli.