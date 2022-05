Destroy All Humans! - Clone Carnage avslørt

Svenske Embracer Group har kjøpt en drøss med utviklere og velkjente franchiser de siste årene, men noen av de første var THQ Nordic. Dette har blant annet ført til oppussinger av Destroy All Humans-spillene, men i motsetning til Darksiders leder ikke dette rett opp til et nytt spill. I stedet får vi tydeligvis mer innhold til de "nye gamle" spillene.

En selvstendig utvidelse kalt Destroy All Humans! - Clone Carnage har dukket opp på Xbox Store, og beskrivelsen avslører at denne fokuserer på å spille med eller mot andre som også kontrollerer disse gærne romvesnene. Her skal vi visst få fire moduser kalt Rampage, Armageddon, Race, and Abduction fordelt på seks kart mens opp til tre andre på samme skjerm eller over internett blir med på moroa. Ikke trenger vi visst å vente lenge på verken den første traileren eller lanseringen heller, for butikken hevder at utvidelsen slippes allerede den 31. mai.