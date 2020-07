Destroy All Humans! (remake)

Du ser på Annonser

Alien-invasjoner har vært en stor del av science fiction pop-kultur i lang tid, og de er blitt tolket på mange måter. H.G. Wells forestilte seg en krig mellom klodene, Steven Spielberg vinklet det litt annerledes og så på romvesner som harmløse skapninger i E.T. Tilbake i 2005 skapte utviklerne hos Pandemic sin egen alien-invasjon, og tok inspirasjon fra mange kilder, hvilket skapte fanfavoritten ved navn Destroy All Humans! Femten år senere er det tilbake, bedre enn noensinne før, i denne moderniserte, visuelt slående remaken med samme navn.

Den trofaste remaken av Pandemics 2005-original, Destroy All Humans! er Black Forest Games' moderne tolkning av en gammel fanfavoritt. I Destroy All Humans! følger vi historien til Cryptosporidium-137 (eller Crypto), en klonet alien-kriger fra det galaktiske imperiet kjent som Furons. Her skal du som Crypto infiltrere 60-tallets Amerika, og hjelpe Orthopox-13 (eller Pox) med å utføre sine onde planer ved å utslette amerikanerne som drepte og obduserte hans forgjenger, Crypto-136. Men å utslette store folkemengder er ingen enkel oppgave, da Crypto også må unnslippe, eller utslette, det stadig mistenkelige militæret og den underlige regjeringsfraksjonen kjent som Majestic.

Med en kampanje som utspiller seg over hele U.S.A, og med flere unike sandkasse-områder å forårsake utenkelig kaos i, tilbyr Destroy All Humans! mange måter å spille på. Fra å utslette mennesker til å høste inn DNA-prøver eller bare sprenge i stykker en by, er det ikke bare mye å finne på her, men mange måter å gjøre det på også.

Crypto selv er armert med høyteknologiske våpen og utstyr enhver science fiction-fan bare kan drømme om. Fra en hendig rakettryggsekk til den sjokkerende Zap-O-Matic eller til og med den påtrengende, men effektive Anal Probe - Crypto bringer et variert utvalg av unike våpen til å utslette alt som kan være en trussel. En personlig favoritt er Ion Detonator, en slags Furon-versjon av en granatkaster, bygget med nok ildkraft til å desimere hærer.

Med sin massive hjerne kan Crypto bruke PsychoKinesis til å manipulere objekter, telepati for å lese tanker eller kommandere mennesker til å gjøre ting, og HoloBob for å bytte form til menneske. Med alle triksene han har oppi ermet kan han enkelt snike seg inn hvor enn han ønsker, fra karneval til militærbaser, eller til og med ditt eget hjem! Å være en alien-kriger er dog ikke bare en fryd og gammen, noen ganger må du opp i lufta for å utløse enda mer skade, nemlig ved hjelp av en UFO.

Med UFOen kan Crypto reise over hele Amerika, utstyrt med alt fra sin kraftige dødsstråle til den ikoniske Abducto-strålen - UFOen kan brukes til å utføre oppdraget om å dominere menneskeheten på flere måter.

Stort sett alt utstyret kan oppgraderes i Pox sin lab i Furon-moderskipet. Oppgraderinger koster DNA, som kan anskaffes ved å ta på seg oppdrag, utforske eller ved å trekke ut hjernene til menneskene. Uansett hvilken måte du velger å gjøre det, belønnes du for ditt harde arbeid. Du kan for eksempel tilføye en kjedeeffekt til Zap-O-Matic som gjør det mulig å utslette større grupper, ellers kan du bruke DNA for å kjøpe den nye S.K.A.T.E-evnen som lar Crypto bevege seg enda raskere enn ved å løpe. Å bruke DNA på å oppgradre ting er en ypperlig måte å gjøre Crypto enda farligere, som kommer godt med når fiendene begynner å respondere til hans handlinger.

Over de mange områdene man får besøke, møter du på mange forskjellige mennesker som er ute etter å sende ham tilbake dit han kom fra. Disse fiendene varierer mellom alt fra helt alminnelige bønder til militæret ved Area 43. Åpenbart er bøndene eller innbyggerne av Rockwell langt mindre farlige enn wannabe Men In Black-gjengen fra Capitol Hill kjent som Majestic.

Når du kommer lenger i historien vil du etter hvert møte på mutantmennesker, som har blandet sitt DNA med Furon-DNA for å bli mer spenstige og i stand til å bruke de samme kreftene som Crypto. Og selvfølgelig vil du møte på unike bosser i løpet av kampanjen også. Uten å røpe for mye kan vi si at bossene byr på en helt ny utfordring og krever ofte at du som Crypto bruker litt andre strategier enn du vanligvis gjør for å beseire dem.

For å holde på interessen vil du kunne returnere til områdene du har besøkt tidligere for litt sandkassemoro. Her kan du leke deg med fysikkmotoren og forårsake så mye kaos du bare vil, eller utføre sideoppdrag. Hver område har et race, et bortføringsoppdrag, et armageddon-oppdrag og et ramoage-oppdrag hvor Crypto må utføre diverse mål innen en viss tid for å få stjerner og DNA. Videre har hvert område en haug med Furon Probes spredt rundt omkring som venter på å bli samlet opp av deg, som gir deg DNA.

Hvis du er en såkalt completionist har Destroy All Humans! en lang liste over ting du må jobbe mot. Du kan få nye skins ved å fullføre spesifikke mål i løpet av oppdragene. Min favoritt Mootant-skin, som forvandler Crypto til en okse/alien-hybrid. Destroy All Humans! byr på mange måter å nyte det kaotiske gameplayet, og det har aldri vært morsommere å invadere jorden som et romvesen noensinne.

Spørsmålet er bare hvordan denne remaken av Destroy All Humans! måler seg mot originalen. Menge remastere eller remakes i dag kan føles litt manglende, men Destroy All Humans! er hvordan en remake bør være. Det holder på integriteten av originalen mens det samtidig bringer det fremover inn i moderne tid. Fans av originalen kommer til å føle seg nostalgiske, og nye spillere vil kunne nyte en opplevelse som er ganske lik den alle andre opplevde i 2005, den eneste forskjellen er at det ser mye bedre ut, og føles langt bedre å spille.

Til tider kan noen av vitsene og humoren føles en smule utdatert, og har nok ikke holdt seg like bra. Til tider blir oppdragene litt repetitive også, men dette er ikke et nytt Destroy All Humans!-spill, det er en remake av den elskede originalen fra 2005, og på grunna av dette er det vanskelig å ikke like det.

Destroy All Humans! er en av de bedre remakene der ute. Det bruker tingene som gjorde originalen til et briljant spill, og oppdaterer det med moderne grafikk og gameplay for å levere en trofast nytolkning av et crazy science fiction-eventyr. Om dette er det første steget for en full reboot av serien vet vi ikke enda, men uansett har det vært kjempegøy å gjenoppleve Cryptos eventyr.