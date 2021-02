Du ser på Annonser

Til å være nyfødt er det ikke mangel på eksklusivt innhold til PlayStation 5. Nå for tiden er det viktig å ha et spill som er lett å bare plukke opp nå og da, og inneholde tonnevis av action for å kunne bygge din plattform. Destruction Allstars inneholder mye gode designideer og spillbarhet, og det kan være fantastisk i fremtiden, men akkurat nå mangler det innhold og er overfylt av mikrotransaksjoner. Så fyr opp motorene og la oss cruise gjennom grunnene til dette.

Destruction Allstars er et slåssespill med biler i fokus hvor du konkurrerer enten alene eller på lag mot andre spillere i korte kamper. Avhengig av spillmodus kan en kamp alene ta alt fra noen sekunder til 7-8 minutter. Alt du trenger å gjøre er å kræsje inn i andre biler, og unngå å bli kræsjet inn i selv. Du trenger imidlertid ikke være redd for å ødelegge bilen din, da en ny venter på deg like rundt hjørnet.

Grunnmekanismen og spillets oppsatte partnere mellom karakter og bil er den beste delen av spillet. Alle bilene føles gode og responsive å kjøre rundt om i arenaen. Det er noen få grunnbiler og varebiler for alle og enhver, og det er også et unikt kjøretøy med spesielle egenskaper tilknyttet hver karakter (16 forskjellige totalt). Hvert kjøretøy har forskjellige egenskaper, hvor enkelte går fortere mens andre takler svinger bedre eller rett og slett tåler mer. Her gjelder det å finne stilen som passer deg.

Spesialegenskapene, eller såkalte Breakers, kan gi deg ganske kraftige fortrinn i kamper, og det varierer veldig fra egenskap til egenskap. Ultimo Barricado's The Undisputed er en forsvarsbil som passer ideelt til spillmodusen Gridfall hvor små deler av kartet forsvinner gradvist, og du taper dersom du faller ned. Genesis sin Callisto på sin side kan rase rundt på banene på kort tid, og dette passer godt til å samle utstyr i Stockpile-modusen, men det gjelder å passe på slik at man ikke kræsjer selvsagt ettersom bilen tåler vesentlig mindre enn andre.

Er du ikke i bilen din er du å finne til fots. Destruction Allstars-karakterene klarer seg fint alene ettersom de kan hoppe over motstandernes biler, og kan både vrake og overta bilene. Disse har også spesialegenskaper, men langt mindre kraftfulle enn de andre.

Det finnes frustrerende elementer i spillet også for de som liker full action hele tiden, men det er her strategikerne skinner og får sin valuta for pengene. Enkelte ganger er det bedre å bruke litt tid på å samle såkalte shards for å få en spesiell bil fremfor å kjøre rundt i en vanlig bil. Spesialegenskapene er kraftfulle, og kan være med å endre kampbildet, men samtidig er de ikke så kraftige at de ødelegger balansen i spillet. Dette kan jo selvsagt endres etter hvert som spillet blir mer populært, og spillere finner ut hva som fungerer best til enhver tid.

Jeg liker den generelle designstilen i Destruction Allstars, og jeg liker spesielt hvor godt de har bygd opp karakterene og bilene. Lucid Games har lagt mye ressurser i detaljer på utseende, hvordan de oppfører seg, hvordan de snakker og hvordan de skal matche det estetiske med spesialegenskaper.

På lyd- og bildedesign er spillet feilfritt, men ikke minneverdig, og dette gjelder også de forskjellige kartene. Foreløpig finnes fire lokasjoner - Tokyo, Barcelona, London og Las Vegas, og selv om du kan se forskjeller i oppbyggingen føles ingen av de særlig unike. Det føles som det viktigste er hvor de andre bilene og veggene er til enhver tid.

Det faktum at spillet mangler innhold er nedslående ettersom kjernen i spillet er såpass god. I tillegg til de nevnte spillmodusene finnes også Mayhem og Carnado. Førstnevnte er en fri-for-alle-konkurranse om å få mest mulig poeng, og sistnevnte er det samme bare med lag. Det er det hele. Fire moduser med veldig lite variasjon mellom seg, og det er her du vil tilbringe mesteparten av tiden din.

Lucid Games har også tatt vare på enspilleren, og i tillegg til arkade- og treningsmodus er det en meget interessant challenge-serie som er en liten historiefortelling for hver karakter. Foreløpig er det tre tilgjengelige, og her må du fullføre oppgaver som å passere sjekkpunkt innen en viss tid eller vrake motstandere uten å selv bli vraket, for å komme videre. To av disse tre er dessverre å finne bak en betalingsmur...

Mikrotransaksjonene er å finne høyt og lavt, og blir gjentatte ganger slengt i trynet ditt. Det er som vanlig to forskjellige valutaer i spillet. En som du tjener opp ved å spille flerspillerdelen av spillet, og en som kjøpes for ekte penger. Førstnevnte brukes til å kjøpe kosmetiske ting, men noe må også spares til challenge-modusen. Det koster ca 20 kroner (200 coins) å låse opp den første utfordringen, mens det koster det dobbelte å låse opp neste. Selv om Destruction Allstars er gratis for PlayStation Plus-medlemmer inviterer spillet deg hele tiden til å bruke penger. Så gjenstår det å se hva fremtiden bringer på dette området. Vil det bli gratis for alle, eller selges i butikk på lik linje med andre spill? Vi får bare vente og se.

Teknisk sett tar Lucid Games godt vare på kraften til PlayStation 5 helt fra menyene til kampens hete. Visuelt sett er det krystallklart og kjører veldig glatt. Jeg har sett folk klage over spøkelsesbiler i flerspillermodusen, men for min del har ikke det vært noe problem. Det mest irriterende med Destruction Allstars er det irriterende dempe-systemet i spillchatten. Som standard er mikrofonen aktivert frem til du demper den på kontrolleren, og mange lar være å gjøre akkurat det og da er du låst fast til å høre på alt som sies med mindre du åpner konsollmenyen og går inn på aktivitetskortet foran hver eneste kamp. Jeg håper virkelig dette blir fikset i en oppdatering snart.

Jeg kan lett se Destruction Allstars leve lenge på PlayStation 5 ved hjelp av interessant spillbarhet i korte perioder, men foreløpig så har det sine mangler. Lucid Games brukte mye ressurser på karakterer og biler, men spillet trenger flere moduser og arenaer. Det er også rimelig sleipt å gjemme den interessante enspillerdelen bak en betalingsmur.