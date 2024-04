Det aller første kartet i PUBG kommer tilbake i en begrenset periode

HQ

PUBG står selvfølgelig noe i skyggen av konkurrenten Fortnite i dag, men vi må ikke glemme at det faktisk var PUBG som startet trenden med Battle Royale da det startet. Som en nikk til spillets røtter kommer spillets aller første kart tilbake i en begrenset periode.

Oppdateringen heter Enrangel Classic og lar spillerne gå tilbake til det aller første Enrangel-kartet slik det så ut da det kom. Dette betyr at versjonen av kartet som for øyeblikket er i spillet ikke vil være tilgjengelig i de to ukene. Datoene du må passe på er mellom 23. mai og 6. juni for konsollspillere og 14. mai til 28. mai for PC-spillere. Det betyr altså at det er mulig å spille hele greia i en uke ekstra hvis du har både PC og konsoll.