Det amerikanske hangarskipet USS Gerald R. Ford rammes av en brann om bord på den 18. dagen av krigen mot Iran

USS Gerald R. Ford forventes å gjøre et midlertidig stopp i havnen etter en brann om bord mens det opererer i krigen mot Iran.

Amerikanske myndigheter opplyser at brannen, som brøt ut i et vaskeri, førte til at nesten 200 sjøfolk måtte behandles for røykforgiftning, mens ett besetningsmedlem ble evakuert for videre behandling. Det tok flere timer å få kontroll over brannen, men den skadet ikke skipets fremdriftssystem, slik at det fortsatt kunne være i drift.

Hangarskipet, som for øyeblikket befinner seg i Rødehavet, skal sannsynligvis til Souda Bay i Hellas for å repareres etter en ni måneder lang utplassering. Til tross for hendelsen fortsetter skipet å spille en sentral rolle i USAs militære operasjoner, med tusenvis av personell og dusinvis av fly som støtter de pågående angrepene i regionen.

USS Gerald R. Ford (CVN-78), som er oppkalt etter USAs 38. president, er hovedskipet i den amerikanske marinens nyeste klasse av atomdrevne hangarskip, og er for tiden det største og mest avanserte krigsskipet som noensinne er bygget.