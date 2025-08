Det amerikanske helsedepartementet trekker tilbake 500 millioner dollar til vaksineutvikling

HQ

De siste nyhetene om USA . Det har blitt avslørt at United States Department of Health and Human Services (HHS) vil kansellere en massiv finansieringsinnsats på 500 millioner dollar dedikert til å hjelpe til med å utvikle og lage vaksiner ved hjelp av mRNA-arkitekturen.

Teknologien har nylig hjulpet store farmasøytiske selskaper som Pfizer og Moderna med å lage vaksiner mot covid-19, vanlig influensa, fugleinfluensa og mer, men finansieringen trekkes tilbake fordi HHS mener at de forårsaker mer skade enn nytte.

Ifølge BBC News har den kjente vaksineskeptikeren, helseminister Robert F. Kennedy Jr., kommentert dette grepet og forklart at "mRNA-teknologi utgjør mer risiko enn fordeler for disse luftveisvirusene".

Kennedy Jr fortsatte med å legge til at HHS har "gjennomgått vitenskapen, lyttet til ekspertene og handlet", ettersom "dataene viser at disse vaksinene ikke beskytter effektivt mot øvre luftveisinfeksjoner som COVID og influensa."

Det skal sies at Kennedy jr.s holdning til vaksiner og helsepolitikk lenge har skapt opprør i det medisinske miljøet, og mange leger og eksperter har stilt spørsmål ved politikerens synspunkter og forståelse av medisinsk praksis.

Kennedy står for sin mening, og forklarer at mRNA-vaksiner "oppmuntrer til nye mutasjoner og faktisk kan forlenge pandemier ettersom viruset hele tiden muterer for å unnslippe vaksinens beskyttende effekt".

Alt dette kommer et par måneder etter at Kennedy jr. også sparket hele komiteen som skulle gi myndighetene anbefalinger om vaksiner, og i stedet erstattet disse ekspertene med andre som deler hans vaksinekritiske synspunkter.