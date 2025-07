Det amerikanske justisdepartementet sparker aktoren som hadde ansvaret for "Diddy" Combs og Jeffrey Epstein-sakene

HQ

Siste nytt om USA . Epstein List-skandalen er langt fra over, selv om den pedofilidømte Jeffrey Epstein begikk selvmord i sin fengselscelle i New York mens han ventet på rettssak i 2019. Offentligheten ønsker å vite hvem som var knyttet til menneskehandelsringen (inkludert mindreårige) som andre kjendiser som hans medskyldige Ghislaine Maxwell og musikkprodusenten "Diddy" Combs drev. Det er mistanke om at listen, som Trump lovet å avklassifisere under valgkampen for sin andre periode som president, ennå ikke har blitt frigitt. Faktisk bagatelliserer Trump nå saken og unnviker populære forespørsler om den.

Det ser til og med ut til at han hindrer den pågående rettssaken. Det amerikanske justisdepartementet har med umiddelbar virkning sparket Maurene Comey, aktoratet i New York som håndterer saken. Comeys avgang ble bekreftet av CBS og BBC.

Avgangen kommer samtidig som Trump og lederen for justisdepartementet, justisminister Pam Bondi, møter motbør for administrasjonens håndtering av Epstein-sakene. Bondi avviste i forrige uke at flere filer fra saken ville bli avklassifisert. I går gikk Trump hardt ut på sosiale medier mot sine egne støttespillere som hevder at Epstein-saken har vært dekket over, og kalte dem "svake" og sa at han ikke lenger ønsket deres støtte.

Trump ser ut til å ha en personlig vendetta mot Comey-familien. I 2017, under sin første presidentperiode, undertegnet presidenten avskjedsordren mot aktors far, daværende FBI-sjef James Comey.

BBC hevder at dette ikke er det eneste enkeltstående tilfellet av avskjedigelser i justisdepartementet på grunn av saker som "misliker" president Trump.