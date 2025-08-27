Det amerikanske serveringsmerket Cracker Barrel tar tilbake den gamle logoen etter kraftig motreaksjon

HQ

Cracker Barrel, den amerikanske restaurant- og gavebutikkjeden, vil ikke lenger redesigne logoen sin. Dette kommer etter at en ny, forenklet logo ble lagt frem, og fjernet den sjarmerende oransje mannen som lener seg på en tønne og det meste av den stilige skriften fra logoen.

Selskaper har laget "forenklede" logoer i mange år nå, men det virket som om dette var et skritt for langt for amerikanerne, ettersom de kjempet hardt mot endringen. I et innlegg på sosiale medier bekreftet Cracker Barrel at de ikke lenger ville gå videre med den nye logoen.

"Vi takker våre gjester for at dere har delt deres stemmer og kjærlighet til Cracker Barrel. Vi sa vi ville lytte, og det har vi gjort. Vår nye logo går bort og vår "Old Timer" vil forbli," leser innlegget.

Dette er en annonse:

Mens noen er glade for at denne kontroversen er over, vil en annen side av internett ikke være fornøyd før administrerende direktør Julie Felss Masino går av. De som er imot dette, mener at Cracker Barrels støtte til LHBTQ+-initiativer også bør opphøre etter denne logoendringen.