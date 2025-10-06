Det amerikanske sportsbilsalget lider

HQ

Til tross for at både Ford og Chevrolet beviselig tilbyr skjerpede, forfinede versjoner av sine historiske sportsbiler Corvette og Mustang, har salget så langt i 2025 bare gått ned sammenlignet med fjoråret. Det melder Motor1, som har sammenlignet salgstallene i samme periode i 2024 og 2025.

"I bilbransjen betyr den første uken i oktober salgsdata for tredje kvartal fra de fleste bilprodusenter. Dette gir oss en god oversikt over hvordan bilene selger når vi passerer 75 prosent i 2025. Vi har bestemt oss for å fokusere på entusiastmodeller under 100 000 dollar, i en tid med en rotete overgang til elektrifisering, tollsatser, økonomisk usikkerhet, lønnsstagnasjon og inflasjon, og lettelser i drivstofføkonomi- og utslippsstandarder i USA. Sagt på en annen måte: Det er en dårlig tid for prestasjonsbiler, og dataene bekrefter dette. Vi har sett på salget av prestasjonsmodeller til og med september i år sammenlignet med samme periode i fjor, og nesten alle har gått ned."

Chevrolet Corvette:

2025: 17,718

2024: 25,711

Dodge EV-Charger (vs Charger/Challenger i 2024)

2025: 8,943

2024: 56,764

Ford Mustang:

2025: 32,818

2024: 36,485