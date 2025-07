Det andre glimtet av Zootropolis 2 inkluderer en brutalt ærlig terapitime

HQ

Disney har nettopp presentert den andre traileren for Zootropolis 2 (eller Zootopia 2 som det er kjent i noen andre regioner). Den animerte oppfølgeren som debuterer på kino fra november, og blir Disneys store Thanksgiving-helgesatsing (som Moana 2 var i fjor), vil bringe tilbake Jason Bateman som reven Nick Wilde og Ginnifer Goodwin som kaninen Judy Hopps, alt sammen når paret drar på et nytt storslått eventyr gjennom dyreutopien.

Denne siste traileren begynner med å vise partnerne Wilde og Hopps i en rystende ærlig terapitime, før vi får rundt 90 sekunder med intense eventyr, med nikk og referanser til den store verden og den stjernespekkede rollebesetningen som utgjør denne oppfølgeren.

Når det gjelder det offisielle plottet, er sammendraget som følger: "Etter å ha løst den største saken i Zootropolis' historie, oppdager de ferske politimennene Judy Hopps (stemme av Ginnifer Goodwin) og Nick Wilde (stemme av Jason Bateman) at partnerskapet deres ikke er så solid som de trodde da politimester Bogo (stemme av Idris Elba) beordrer dem til å bli med i rådgivningsprogrammet Partners in Crisis. Men det tar ikke lang tid før partnerskapet deres blir satt på den ultimate prøven når de kommer på sporet av et mysterium knyttet til ankomsten av en giftslange i dyremetropolen. Trailer, plakat og stillbilder er nå tilgjengelig for nedlasting og deling."

Premieren er satt til 26. november, og du kan se den nyeste traileren for Zootropolis 2 nedenfor.