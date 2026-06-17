Det andre toppmøtet mellom Storbritannia og EU skal avholdes i slutten av juli

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Mange verdensledere befinner seg for tiden i Frankrike for å delta på G7-toppmøtet, men dette blir ikke siste gang vi ser mange sentrale politiske aktører samlet på ett sted denne sommeren.

Det andre toppmøtet mellom Storbritannia og EU er offisielt fastsatt til 22. juli, og her vil EU-ledere samt Storbritannias statsminister og regjering møtes for å videreutvikle forholdet mellom partene og ta tak i noen sentrale spørsmål som berører Europa.

Storbritannias statsminister Keir Starmer har kommentert hva toppmøtet vil ta opp, og påpeker at det vil bli lagt vekt på å takle «levekostnadene, øke sysselsettingen og skape muligheter for unge mennesker». I tillegg lover Starmer å oppfylle målet om å gjenopprette «vårt forhold og plassere Storbritannia i hjertet av Europa».

Det nøyaktige stedet for toppmøtet er ennå ikke bekreftet.