Det argentinske fotballforbundet risikerer bot for banner om Falklandsøyene

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Det argentinske fotballforbundet (AFA) risikerer bot eller disiplinærtiltak etter at spillerne holdt opp et banner med teksten «Falklandsøyene er argentinske» («Las Malvinas son Argentinas), etter å ha slått England 2–1 i VM-semifinalen. Handlingen bryter med FIFAs regler, som er entydige og forbyr spillere, trenere eller andre deltakere i kampen å vise frem politiske budskap.

Det ville ikke være første gang FIFA bøtelegger AFA for et banner med samme budskap om Falklandsøyene: i 2014 ble de bøtelagt med 30 000 sveitsiske franc (24 700 euro eller 20 000 pund) da spillerne løftet et banner med samme budskap i en vennskapskamp mot Slovenia.

Minnet om Falklandskrigen i 1982, der Argentina forsøkte å innta den lille øygruppen ved landets sørlige stillehavskyst – noe de mislyktes med – og som fortsatt er et britisk oversjøisk territorium, gjorde denne kampen særlig spent, og den argentinske visepresidenten uttalte at de skulle spille mot «usurperende pirater.