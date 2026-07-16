Det argentinske fotballforbundet risikerer bot for banner om Falklandsøyene
Spillerne holdt opp et banner med teksten «Falklandsøyene er argentinske».
Det argentinske fotballforbundet (AFA) risikerer bot eller disiplinærtiltak etter at spillerne holdt opp et banner med teksten «Falklandsøyene er argentinske» («Las Malvinas son Argentinas), etter å ha slått England 2–1 i VM-semifinalen. Handlingen bryter med FIFAs regler, som er entydige og forbyr spillere, trenere eller andre deltakere i kampen å vise frem politiske budskap.
Det ville ikke være første gang FIFA bøtelegger AFA for et banner med samme budskap om Falklandsøyene: i 2014 ble de bøtelagt med 30 000 sveitsiske franc (24 700 euro eller 20 000 pund) da spillerne løftet et banner med samme budskap i en vennskapskamp mot Slovenia.
Minnet om Falklandskrigen i 1982, der Argentina forsøkte å innta den lille øygruppen ved landets sørlige stillehavskyst – noe de mislyktes med – og som fortsatt er et britisk oversjøisk territorium, gjorde denne kampen særlig spent, og den argentinske visepresidenten uttalte at de skulle spille mot «usurperende pirater.