Det årlige vårsalget på Xbox er nå i full gang

Det er på tide å hamstre videospill, for Microsoft har sparket i gang det årlige Xbox-vårsalget. Det er over 1000 varer, og blant dem er de fleste sterkt rabatterte spill (både gamle og nye, indiespill og AAA), så det er en flott mulighet til å finne noen gode kjøp til en dårlig dag - eller kanskje for å nyte sammen med Microsoft og Asus' kommende bærbare Xbox senere i år.

Vi har håndplukket ti gode forslag til deg i forskjellige sjangre som vi anser som virkelig gode tilbud :

- Death Stranding: Director's Cut - 50 % (kr 17,49 / € 19,99)

- Kena: Bridge of Spirits - 50 % (KR 17,49 / € 19,99)

- Like a Dragon: Infinite Wealth - 50 % (KR 29,99 / € 34,99)

- Mark of the Ninja: Remastered - 75 % (KR 3,99 / € 4,99)

- Mortal Kombat 1 Khaos Reigns Kollection - 67 % (kr 24,74 / 29,69 €)

- Red Dead Redemption 2 - 75 % (KR 13,74 / 14,99)

- River City Girls 2 - 50 % (KR 16,74 / 19,99)

- Robocop: Rogue City - 80 % (KR 9,99)

- Sonic X Shadow Generations Digital Deluxe-utgave - 30 % (kr 38,49)

- WrestleQuest - 60 % (£9,99 / €11,99)

Som de hyggelige menneskene vi er (ydmyke også, faktisk), har vi også plukket ut fem titler for retrofans, som praktisk talt er gratis akkurat nå, og som alle kan spilles på både Xbox One og Xbox Series S/X :

- Alex Kidd in Miracle World DX - 85 % avslag (£2,24 / €2,99)

- Mega Man Legacy Collection 1 & 2 Combo Pack - 60 % avslag (£7,99 / €9,99)

- Metal Gear Solid: Master Collection Vol. 1 - 30 % avslag (kr 34,99 / € 41,99)

- Radiant Silvergun - 50 % avslag (kr 4,99 / 7,19)

- Teenage Mutant Ninja Turtles Collection - 60 % avslag (kr 13,99 / 15,99)

Klikk her for å bla gjennom utvalget av spill som tilbys, og del gjerne dine gode funn med andre Gamereactor-lesere i kommentarfeltet nedenfor, og husk at Nintendos og Steams vårsalg ikke er avsluttet ennå, så det finnes billige spill for alle.