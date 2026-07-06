Det australske romfarts Agency et mener å ha identifisert de «mystiske romkulene» som har skyllet i land i Queensland

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I en ganske uvanlig hendelse ble innbyggerne i det nordlige Queensland-området i Australia forvirret av merkelige og «mystiske romkuler» som ble skylt i land på strendene deres. Da gjenstandene begynte å dukke opp på strendene, ble innbyggerne bedt om å holde seg unna dem og melde fra til lokale myndigheter, hovedsakelig av sikkerhetshensyn i tilfelle de var brannfarlige, eksplosive eller inneholdt farlige stoffer – og kanskje var det til det beste, siden det australske romfartsbyrået (ASA) nå tilsynelatende har identifisert gjenstandene.

Ifølge BBC News har ASA uttalt at gjenstandene ser ut til å være «trykkbeholdere fra en romfartøy». Dette er ennå ikke bekreftet, da ASA er i dialog med andre byråer og myndigheter rundt om i verden for å offisielt bekrefte gjenstandenes identitet og formål.

ASA fortsetter: «Objektenes plassering og egenskaper stemmer overens med vrakrester fra en utenlandsk rakett som nylig kom tilbake i atmosfæren fra bane».

Inntil gjenstandene er offisielt identifisert, opprettholder brannvesenet i Queensland sin 50-meters sikkerhetssone rundt hver gjenstand, og ber fortsatt innbyggerne om å holde seg unna gjenstandene og melde fra til relevante myndigheter.