Det begynner å bli hett i Apple TV+s Smoke

For en liten stund siden rapporterte vi om nyheten om at Apple TV+ har til hensikt å styrke sitt sommertilbud ved å debutere en helt ny dramaserie i juni som heter Smoke. Serien dreier seg om en mordbrannetterforsker, spilt av Taron Egerton, og en modig etterforsker, spilt av Jurnee Smollett, og handler om hvordan de to sammen jakter på seriepyromaner før de tar flere liv.

Smoke Serien er skrevet, skapt og produsert av Dennis Lehane, og i tillegg til Egerton og Smollett har den en rollebesetning bestående av blant andre Rafe Spall, Ntare Guma Mbaho Mwine, Hannah Emily Anderson, Anna Chlumsky, Greg Kinnear og John Leguizamo.

Smoke kommer på Apple TV+ fra 27. juni, og vil fortsette å debutere med nye episoder på ukentlig basis frem til sesongen avsluttes. Du kan se traileren nedenfor, i tillegg til det offisielle sammendraget.

"Når en brannstifter motvillig slår seg sammen med en politietterforsker, starter deres kappløp for å stoppe to brannstiftere et forvridd spill av hemmeligheter og mistanker."