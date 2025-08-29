Det begynte med Pornhub... Nå er det Microsoft: Aldersverifisering i Storbritannia kommer til Xbox

HQ

Britiske spillere, gjør dere klare til å bevise alderen deres... Microsoft har begynt å sende ut e-poster til Xbox-brukere i Storbritannia med nyheter som kan påvirke hvordan de samhandler på nettet. Som et ledd i å overholde UK Online Safety Act, innfører Microsoft obligatorisk aldersbekreftelse for alle kontoer i Storbritannia, et tiltak som minner om det voksennettsteder som Pornhub ble utsatt for tidligere i sommer.

"Som en del av vårt program for å overholde UK Online Safety Act og våre pågående investeringer i verktøy og teknologier som bidrar til å sikre alderstilpassede opplevelser, innfører vi aldersbekreftelse for Microsoft-kontoer i Storbritannia", skrev selskapet i en e-post sendt til registrerte Xbox-brukere.

"Aldersbekreftelse er en ny funksjon som introduseres for spillere som logger seg på en Xbox-opplevelse med Microsoft-kontoer basert i Storbritannia. Det bidrar til å sikre at vi kan fortsette å gi spillere på plattformen vår alderstilpassede opplevelser og holde Xbox-fellesskapet trygt."

The Online Safety Act, som ble lovfestet i 2023, krever at nettbaserte plattformer innfører "svært effektive" alderskontroller. Pornhub har allerede merket konsekvensene(her): I løpet av de to første ukene etter at reglene trådte i kraft, falt trafikken til nettstedet i Storbritannia med nesten 50 %, og nettstedet mistet over en million besøk ettersom brukerne ble tvunget til å laste opp ID, verifisere via kredittkort eller bruke ansiktsskanning. Nå tvinger den samme loven Microsoft til å ta lignende grep for sine sosiale tjenester på Xbox.

For de med ubekreftede kontoer vil tilgangen til tale- og tekstchat, partyfunksjoner, spillinvitasjoner og innholdsdeling være begrenset. Sosiale funksjoner som "Looking for Group", klubber og tredjepartsplattformer, inkludert Discord og Twitch, vil bli blokkert inntil brukerne bekrefter alderen sin. Spill og kjøp forblir upåvirket. Microsoft samarbeider med det britiske selskapet Yoti for verifisering, som bruker ID-dokumenter, mobilkontrakter, kredittkortkontroller og AI-drevet aldersestimering av ansiktet. Bare aldersresultater deles, ikke personopplysninger.

Endringene trer ikke i kraft før tidlig i 2026, men brukere kan begynne å verifisere alderen sin allerede i dag. Microsoft sier at tiltaket sikrer alderstilpassede opplevelser og opprettholder samfunnssikkerheten, samtidig som det følger den samme veien som allerede har endret tilgangen til voksent innhold på nettet i Storbritannia.