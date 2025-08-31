Det begynte med Pornhub... Nå er det Valve: UK aldersbekreftelse kommer til Steam
Som Valve forklarte i et Steam Support-innlegg, krever verifisering på Steam at brukerne legger til et gyldig kredittkort på kontoen sin.
For bare noen dager siden rapporterte vi om at Microsoft innførte aldersbekreftelse på Xbox(her). Nå følger Valve etter, ettersom Steam-brukere i Storbritannia også må verifisere alderen sin for å få tilgang til modent innhold på plattformen.
Endringen trådte i kraft 29. august 2025, i samsvar med UK Online Safety Act, som krever at nettplattformer implementerer "svært effektive" alderssikringstiltak. Som Valve forklarte i et Steam Support-innlegg, krever verifisering på Steam at brukerne legger til et gyldig kredittkort på kontoen sin. Når dette er gjort, anses kontoen som "aldersverifisert" så lenge kortet er koblet til kontoen.
I følge Steam-supportsiden: "I Storbritannia er Ofcom den uavhengige regulatoren for sikkerhet på nettet. I Ofcoms veiledning om OSA står det at et svært effektivt alderssikringstiltak er kredittkortkontroller. I Storbritannia må man nemlig være minst 18 år for å få et kredittkort, og derfor er kredittkortutstedere forpliktet til å verifisere søkerens alder før de gir vedkommende et kredittkort. At kredittkortet lagres som betalingsmetode, virker ytterligere avskrekkende mot å omgå aldersverifisering ved å dele en enkelt Steam-brukerkonto mellom flere personer."
Dette kommer etter at den samme lovgivningen allerede har endret tilgangen til voksent innhold tidligere i sommer. Pornhub, en av de første plattformene som ble rammet av loven, opplevde en nedgang i trafikken i Storbritannia på nesten 50 % i løpet av de første to ukene etter innføringen av obligatorisk ID-, kredittkort- eller ansiktsskanning, og mistet mer enn én million besøk(her). Microsoft begynte, som vi har nevnt tidligere, også å rulle ut sitt eget system for Xbox-kontoer i juli, med forventet full håndhevelse tidlig i 2026.
Valve understreker at kredittkortmetoden ivaretar brukernes personvern, siden prosessen kjøres internt gjennom deres sertifiserte betalingssystem. Ingen eksterne parter får tilgang til sensitive data, og kun resultatet av aldersbekreftelsen brukes til å låse opp innstillinger for modent innhold i Steam Store og relaterte fellesskapsnav.
Foreløpig gjelder kravet bare for kontoer i Storbritannia. Men med tanke på presedensen med Pornhub, Microsoft og nå Valve, gjenstår det å se om tilsynsmyndigheter i andre regioner vil følge samme vei, så følg med for ytterligere oppdateringer.