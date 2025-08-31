Det begynte med Pornhub... Nå er det Valve: UK aldersbekreftelse kommer til Steam

HQ

For bare noen dager siden rapporterte vi om at Microsoft innførte aldersbekreftelse på Xbox(her). Nå følger Valve etter, ettersom Steam-brukere i Storbritannia også må verifisere alderen sin for å få tilgang til modent innhold på plattformen.

Endringen trådte i kraft 29. august 2025, i samsvar med UK Online Safety Act, som krever at nettplattformer implementerer "svært effektive" alderssikringstiltak. Som Valve forklarte i et Steam Support-innlegg, krever verifisering på Steam at brukerne legger til et gyldig kredittkort på kontoen sin. Når dette er gjort, anses kontoen som "aldersverifisert" så lenge kortet er koblet til kontoen.

I følge Steam-supportsiden: "I Storbritannia er Ofcom den uavhengige regulatoren for sikkerhet på nettet. I Ofcoms veiledning om OSA står det at et svært effektivt alderssikringstiltak er kredittkortkontroller. I Storbritannia må man nemlig være minst 18 år for å få et kredittkort, og derfor er kredittkortutstedere forpliktet til å verifisere søkerens alder før de gir vedkommende et kredittkort. At kredittkortet lagres som betalingsmetode, virker ytterligere avskrekkende mot å omgå aldersverifisering ved å dele en enkelt Steam-brukerkonto mellom flere personer."

Dette kommer etter at den samme lovgivningen allerede har endret tilgangen til voksent innhold tidligere i sommer. Pornhub, en av de første plattformene som ble rammet av loven, opplevde en nedgang i trafikken i Storbritannia på nesten 50 % i løpet av de første to ukene etter innføringen av obligatorisk ID-, kredittkort- eller ansiktsskanning, og mistet mer enn én million besøk(her). Microsoft begynte, som vi har nevnt tidligere, også å rulle ut sitt eget system for Xbox-kontoer i juli, med forventet full håndhevelse tidlig i 2026.

Valve understreker at kredittkortmetoden ivaretar brukernes personvern, siden prosessen kjøres internt gjennom deres sertifiserte betalingssystem. Ingen eksterne parter får tilgang til sensitive data, og kun resultatet av aldersbekreftelsen brukes til å låse opp innstillinger for modent innhold i Steam Store og relaterte fellesskapsnav.

Foreløpig gjelder kravet bare for kontoer i Storbritannia. Men med tanke på presedensen med Pornhub, Microsoft og nå Valve, gjenstår det å se om tilsynsmyndigheter i andre regioner vil følge samme vei, så følg med for ytterligere oppdateringer.