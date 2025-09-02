Det begynte med Pornhub... Nå har Steam og Xbox nesten like strenge regler for aldersbekreftelse i Storbritannia

HQ

Vi har allerede dekket Storbritannias krav til aldersverifisering som kommer til Steam (her) og Xbox (her). Det som nå er avklart, er at alle brukere, inkludert de med kontoer som ble opprettet for nesten to tiår siden, fortsatt må fullføre prosessen.

Folk begynte å kommentere dette på sosiale medier. På X delte for eksempel brukere som Christina Tasty og Mike Brown skjermbilder av Steam- og Xbox-meldinger som krever aldersbekreftelse til tross for at kontoene deres er henholdsvis 19 og 22 år gamle.

Ja, det stemmer. Du kan ha vært med i nesten to tiår av spillhistorien, bygget opp et bibliotek og en tilstedeværelse i samfunnet, men med mindre du oppgir kredittkort, offentlig utstedt ID eller annet offisielt bevis, blir du utestengt fra visse typer innhold og sosiale funksjoner.

Det er en viss logikk bak dette. Hvis alder på kontoen var det eneste kravet, kunne folk bare overlevere (eller selge) sine gamle profiler til mindreårige, og dermed omgå restriksjonene fullstendig. Mange synes likevel det er frustrerende at veteranspillere fortsatt må bevise at de er over 18 år.

Steam og Xbox har faktisk fått en del klager på disse verifiseringskravene: påtrengende prosesser, bekymring for datalekkasjer og frustrasjon fra folk som bare vil ha tilgang til innholdet deres uten å måtte skanne ansiktet eller grave opp kredittkort.

Valve har valgt en mindre streng tilnærming og krever kun en kredittkortsjekk, men dette skaper fortsatt friksjon, spesielt i Europa, der debetkort er mer vanlig. Microsoft bruker derimot Yoti, som i større grad baserer seg på dokumenter og biometriske kontroller.

Dette er en følge av den nylige lovgivningen som endret tilgangen til vokseninnhold tidligere i sommer. Pornhub, som var blant de første plattformene som ble berørt av denne loven, opplevde en nedgang på nesten 50 % i trafikken i Storbritannia i løpet av de første to ukene, noe som resulterte i et tap på over en million besøk(her).

Så uansett hvor lenge du har hatt kontoen din, vil Steam og Xbox til syvende og sist ha bevis på at du er voksen. Reglene er nesten like strenge som for voksnesider som Pornhub. Hva synes du om dem? Bør de være så strenge for å spille videospill?