Aldersverifisering kommer til Roblox

Det ble nettopp kunngjort at Roblox, nettspillplattformen og spillskapingssystemet utviklet av Roblox Corporation, føyer seg til den voksende listen over selskaper som implementerer aldersverifisering.

Mer spesifikt vil Roblox innføre obligatorisk aldersverifisering for alle brukere som ønsker tilgang til kommunikasjonsfunksjoner på plattformen, med en forventet utrulling innen utgangen av 2025, kunngjorde selskapet i går, 3. september.

Det nye systemet vil kreve at brukerne bekrefter alderen sin enten gjennom en selfie eller ved å sende inn en godkjent form for identifikasjon, og Roblox planlegger også å begrense kommunikasjonen mellom voksne og mindreårige med mindre brukerne allerede kjenner hverandre offline.

Plattformen innførte opprinnelig aldersverifisering for tenåringskontoer i juli, for å hindre at barn under 13 år fikk tilgang til utvalgte chat-funksjoner, et tiltak som er en del av en bredere trend innen teknologi og spill. Denne gangen vil imidlertid tiltaket ha en mye bredere rekkevidde.

Tidligere denne uken ble britiske brukere av Xbox (her) og Steam(her) pålagt lignende krav i henhold til UK Online Safety Act. Til og med voksenplattformer som Pornhub, som for øvrig opplevde at trafikken i Storbritannia falt med nesten 50 % etter innføringen av obligatorisk ID- og ansiktsskanning (her).

Roblox har blitt kritisert og saksøkt for sin håndtering av barnesikkerhet, og disse nye retningslinjene følger opp endringene som ble innført i fjor, og som begrenset visse interaktive funksjoner for yngre brukere, samtidig som foreldrene fikk mer kontroll over barnas opplevelser.

Hva synes du? Bør det være så strenge regler for dataspill?