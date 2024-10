Det beste av Hayao Miyazaki: Fem filmer alle filmfans bør se

HQ

Hayao Miyazaki er en mester i animasjon som har rørt millioner av menneskers hjerter gjennom flere tiår. Filmene hans er ekte skatter som blander fantastiske visuelle uttrykk med dype fortellinger og utforsker universelle temaer som natur, familie og søken etter identitet. Hvert av Miyazakis verk er en reise inn i en verden der det magiske og det virkelige flettes sammen, og inviterer oss til å huske essensen av barndommen og betydningen av våre forbindelser med andre og miljøet.

Når vi dykker ned i Miyazakis filmografi, oppdager vi historier som inspirerer oss til å reflektere over oss selv og verden rundt oss. Fra den hjertevarmende uskylden i My Neighbor Totoro til den emosjonelle kompleksiteten i Spirited Away, gir hver film oss en ny innfallsvinkel til å betrakte våre egne kamper og ambisjoner. Det blir tydelig at Miyazaki ikke bare forteller historier, han skaper universer som minner oss om den magien som fortsatt finnes i hverdagen vår, selv i de mest utfordrende øyeblikkene. Så med det i bakhodet, la oss ikke kaste bort mer tid. Her er det vi anser som de fem beste filmene av Hayao Miyazaki.

5. My Neighbor Totoro (1988)

My Neighbor Totoro er en av de filmene som vi bare ikke kan annet enn å elske. Den er virkelig en film for barn og familier. Sjarmen og enkelheten skaper en magisk opplevelse som går hjem hos alle og etterlater et varig inntrykk.

Historien følger søstrene Satsuki og Mei som flytter til den japanske landsbygda på 1950-tallet for å være nærmere sin syke mor. De er ivrige etter å nyte sommeren og utforske naturen, og snubler over en magisk verden fylt av skogens ånder, der Totoro er den mest elskede. Møtet forvandler sommeren deres, og gir dem trøst og eventyr i tøffe tider.

Denne herlige fortellingen fremhever skjønnheten i barndommens uskyld og vår tilknytning til naturen. Gjennom magi og håp minner den oss på at selv i vanskelige stunder kan man finne glede i de små tingene og i familiebåndene.

4. The Wind Rises (2013)

Jeg vil si at The Wind Rises er den perfekte filmen for voksne som søker inspirasjon og et øyeblikks refleksjon over lidenskap og drømmer, spesielt hvis du er interessert i en mer moden film som tar for seg kompleksiteten i det å skape skjønnhet i en kontekst av krig og lidelse.

Filmen følger Jiro Horikoshi, en lidenskapelig flydesigner som drømmer om å skape vakre fly. Med viktige historiske hendelser som det store Kanto-jordskjelvet og andre verdenskrig som bakteppe, følger vi Jiro på hans vei gjennom personlige og profesjonelle utfordringer, inkludert kjærligheten til Nahoko og vennskapet med Honjo. Jiros reise lærer oss at lidenskap og engasjement kan skape skjønnhet, selv i tøffe tider.

Filmen minner oss på at drømmer ofte kommer med ofre, og at kjærlighet og vennskap er avgjørende for å forfølge idealene våre. En annen ting jeg elsker med denne filmen, er at den gir et dypere innblikk i Miyazakis liv, ettersom det er hans mest selvbiografiske verk. Hvis du ønsker å forstå kunstneren og kunsten hans bedre, er dette en film du bare må se.

3. Howl's Moving Castle (2004)

Howl's Moving Castle er en film for alle aldre, spesielt for dem som liker eventyr med et snev av selvoppdagelse. Jeg så den første gang i kunsttimene på skolen fordi tegnelæreren min var besatt av Miyazaki. Vi måtte velge en scene fra filmen som vi skulle tegne, noe som gjorde det så mye mer engasjerende. Det fikk oss virkelig til å sette enda mer pris på Miyazakis talent - spesielt da jeg var ferdig og så på tegningen min og innså at jeg stort sett hadde laget en potetlignende figur med hatt.

Howl's Moving Castle følger Sophie, en ung hattemaker som blir forbannet av Witch of the Waste og forvandlet til en gammel kvinne. Plutselig befinner hun seg i en magisk verden hun aldri hadde forestilt seg. I jakten på en måte å bryte forbannelsen på havner hun i det fascinerende slottet Howl, en ung trollmann som er sjarmerende, men også usikker og en smule egoistisk. Forholdet mellom dem utvikler seg på uventede måter, og avslører at begge bærer på sin egen frykt og tvil.

Historien om Sophie og Howl inviterer oss til å reflektere over selvoppdagelse og det å akseptere våre egne sårbarheter. Å omfavne våre ufullkommenheter og se frykten i øynene kan føre til dypere og mer meningsfulle forhold, og minner oss om at kjærlighet kan være en mektig kraft for endring.

2. Princess Mononoke (1997)

Jeg vil si at Princess Mononoke er en film som passer bedre for et voksent publikum, perfekt for dem som er ute etter dype fortellinger om menneskeheten og naturen. Av alle Miyazakis verk er dette det mest underholdende for meg. Det er et mesterverk som går i dybden på kompleksiteten i forholdet mellom mennesker og natur.

Historien følger Ashitaka, en ung kriger som etter å ha blitt forbannet av en villsvin-gud, legger ut på en reise for å finne en kur. Underveis blir han viklet inn i en konflikt mellom skoggudene, ledet av den voldsomme San, og menneskene i Tatara, ledet av den ambisiøse Lady Eboshi. Det som virkelig skiller seg ut i denne filmen, er Ashitakas forsøk på å se det gode i begge sider, noe som fører til at han blir møtt med fiendtlighet fra dem som ser på ham som en forræder.

Denne sterke fortellingen om kampen mellom mennesker og natur lærer oss viktigheten av empati og sameksistens. Gjennom Ashitakas reise lærer vi at forståelse og søken etter fredelige løsninger er avgjørende for å møte de miljømessige og sosiale utfordringene vi står overfor.

1. Spirited Away (2001)

Spirited Away er Miyazakis mesterverk, egnet for alle aldre og perfekt for alle som elsker fantasi og personlig vekst. Så enkelt er det. Dette er filmen som aldri svikter deg. Uansett om du ser den for første gang eller for tiende gang, får du alltid med deg noe nytt. Den er mer enn bare en film.

Historien følger Chihiro, en ti år gammel jente som under en flytting med foreldrene sine krysser en tunnel som fører henne til en verden fylt med guder, ånder og hekser. Når foreldrene blir forvandlet til griser, må Chihiro møte denne magiske og farlige virkeligheten alene, og hun må lære seg å være modig og stole på sine egne evner. Forvandlingen hun gjennomgår i løpet av filmen er bemerkelsesverdig, og hver karakter hun møter, gir henne uvurderlig lærdom.

Jeg husker fortsatt første gang jeg så den. Det er ganske mange år siden, men jeg ser den ettermiddagen for meg. Det var bare en uke etter at jeg hadde flyttet til en ny by for å bo alene for første gang. Denne filmen var akkurat det jeg trengte. Chihiros reise symboliserer personlig vekst og motet til å konfrontere det ukjente. Den minner oss på at det å møte frykten og hjelpe andre kan føre til en dypere forståelse av vår egen styrke og motstandskraft, samt en sterkere tilknytning til verden rundt oss. Vi må alle konfrontere frykten vår og omfavne det ukjente i livet, og Spirited Away forbereder oss på en vakker måte på denne reisen ved å minne oss på at enhver utfordring er en mulighet til å vokse, og at kjærlighet og mot viser oss veien videre.

Og det var alt for i dag! Med hver eneste film av Hayao Miyazaki trer vi inn i en verden der magi og virkelighet eksisterer side om side, og som minner oss om hvor viktig fantasien og vår tilknytning til verden rundt oss er. Historiene hans er ikke bare underholdende, de utfordrer oss også til å reflektere over vårt forhold til naturen, andre og oss selv. Fra barndommens uskyld til voksenlivets dilemmaer fanger Miyazaki essensen av den menneskelige opplevelsen, og inviterer oss til å finne skjønnhet selv i vanskelige øyeblikk.

Når vi nå avslutter denne reisen gjennom Miyazakis filmografi, er det umulig å ikke føle dyp takknemlighet for den lærdommen han har gitt oss. Karakterene hans, med sine kamper og triumfer, viser oss at til tross for de utfordringene vi står overfor, er det alltid rom for håp, vennskap og personlig vekst. Miyazakis filmer minner oss om at vi alle, akkurat som hovedpersonene hans, har en reise å legge ut på, fylt med oppdagelser og muligheter til å skinne. Arven etter Miyazaki lever videre og inspirerer oss til å fortsette å drømme og omfavne livets magi hele veien.

Nå vil vi gjerne høre om dine erfaringer med Hayao Miyazakis verk! Hvilke av filmene hans synes du er de beste? Vil du endre på listen eller legge til noen andre? Har du noen minneverdige øyeblikk fra filmene hans? Vi gleder oss til å lese dine tanker i kommentarfeltet!