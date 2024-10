Det beste av Orson Welles: Fem filmer alle filmfans bør se

HQ

Orson Welles er selve symbolet på en filmskaper som er større enn livet. Welles var kjent for sin dristighet, sine visjoner og sin vegring mot å følge Hollywoods regler, og han brøt ny mark med hver eneste film han rørte ved. Enten det var hans uredde historiefortelling eller hans dristige tekniske nyvinninger, omdefinerte han hva kino kunne være.

I dag vil vi dykke ned i hans fem beste filmer, rangert fra femteplass til førsteplass, og hver av dem gjenspeiler geniet, ambisjonene og den unike teften som gjorde Orson Welles til en av de største filmskaperne gjennom tidene. Så la oss ikke kaste bort mer tid. Her er det vi anser som det beste av Orson Welles.

5. William Shakespeare og Miguel de Cervantes filmatiseringer

Welles tok fatt på noen av de mest legendariske verkene i litteraturen - Shakespeares Macbeth, Othello og Chimes at Midnight- og forsøkte seg til og med på en filmatisering av Don Quijote av Cervantes. Selv om Don Quijote aldri ble ferdigstilt, er den et fascinerende eksempel på Welles' nådeløse ambisjoner og hans evne til å dykke ned i noen av de mest komplekse litterære verdener som noensinne er skapt.

Disse filmatiseringene viser Welles' briljante evne til å arbeide med tett og utfordrende materiale. Han adapterte ikke bare Shakespeare eller Cervantes for lerretet; han ga dem sin egen oppfinnsomme vri, og blandet sin særegne stil med originaltekstene. Hans Don Quijote er kanskje ufullstendig, men den gjenspeiler hans urokkelige søken etter en kunstnerisk visjon, selv når den virket umulig. Med disse filmene beviste Welles at ingen historie var for episk for hans grenseløse kreativitet.

4. The Lady from Shanghai (1947)

I The Lady from Shanghai blir en sjømann (spilt av Welles selv) viklet inn i et nett av intriger, bedrag og mord, sentrert rundt den gåtefulle og forførende Elsa Bannister (spilt av Welles' daværende kone, Rita Hayworth).

Denne filmen er Welles på sitt mest stilfulle og noir-aktige. Den berømte speilkabinett-scenen er en mesterklasse i visuell historiefortelling, og symboliserer de splittede realitetene og bedraget som plager karakterene. Med sin stramme fortelling, sine komplekse karakterer og sitt fantastiske foto avslører The Lady from Shanghai Welles' evne til å gjøre en mysteriethriller til noe mye mer - en psykologisk labyrint som er like spennende som den er tankevekkende.

3. The Magnificent Ambersons (1942)

Welles filmatiserte Booth Tarkingtons roman for å fortelle historien om en velstående familie i Midtvesten som faller i unåde. Filmen utspiller seg rundt århundreskiftet og handler om hvordan fremskritt og industrialisering truer med å rive opp tradisjon og gammel rikdom med roten.

Selv om innblanding fra studioet førte til at filmen ble kraftig omredigert, er The Magnificent Ambersons fortsatt en gripende refleksjon over forandring, stolthet og tidens gang. Selv i sin kompromitterte form står filmens emosjonelle dybde, rike karakterer og Welles' nyskapende kameraarbeid frem. Det er en bittersøt tragedie om hva som går tapt i fremskrittets navn, og om hvordan rikdom raskt kan forsvinne i irrelevans - slik Welles selv skulle oppleve i sin egen karriere.

2. Touch of Evil (1958)

Denne dystre film noir følger en drapsetterforskning på grensen mellom USA og Mexico, der korrupsjon, fordommer og moralsk tvetydighet lurer i hvert hjørne. Welles spiller hovedrollen som Hank Quinlan, en korrupt politikaptein med en forskrudd rettferdighetssans som driver filmens spenning.

Touch of Evil er ikke bare en av tidenes beste noir-filmer - den er også Welles' triumferende tilbakekomst til Hollywood etter mange år i villmarken. Åpningsscenen, en fantastisk, uavbrutt kameraføring, er et perfekt eksempel på Welles' tekniske mesterskap. Utover det spennende plottet er Touch of Evil en studie av moral, makt og korrupsjon. Det er et mørkt, forskrudd blikk på menneskesjelen, og Welles fanger det med ubarmhjertig intensitet.

1. Citizen Kane (1941)

Hva kan vi si om Citizen Kane som ikke allerede er sagt? Citizen Kane skildrer livet til Charles Foster Kane, en mediemagnat som er løst basert på William Randolph Hearst. Historien fortelles gjennom øynene til dem som kjente ham, og opprullingen av historien starter med at en journalist undersøker Kanes siste ord: "Rosebud".

Welles' magnum opus, som ofte omtales som den beste filmen som noensinne er laget, revolusjonerte filmskapingen. Den ikke-lineære strukturen, bruken av dypfokus og den oppfinnsomme lyssettingen var forut for sin tid, og historien om makt, ambisjoner og ensomhet er like virkningsfull i dag. Citizen Kane handler ikke bare om én manns liv; den handler om menneskets tilstand, vårt endeløse ønske om kontroll og det vi mister i jakten på storhet.

Og det er alt for i dag! Orson Welles var en filmskaper som nektet å la seg begrense av tradisjonen eller bransjens grenser. Fra hans betagende Citizen Kane til hans ambisiøse, uferdige Don Quijote, flyttet Welles grensene for hva kinoen kunne oppnå. Filmene hans er fylt med uforglemmelige bilder, komplekse karakterer og lag av mening som får oss til å komme tilbake, generasjon etter generasjon. Å se Welles er som å se en mester i arbeid - en som forsto at film ikke bare er underholdning, men en dyptgripende måte å utforske menneskelige erfaringer på.

Nå vil vi gjerne høre om dine erfaringer med Orson Welles' verk! Hvilke av filmene hans synes du er de beste? Vil du endre på listen eller legge til noen andre? Vi gleder oss til å se dine valg i kommentarfeltet!