Det beste av Stephen King: Seks filmatiseringer som kommer i 2025, og som alle fans av skrekkens konge bør se

Stephen King-fans kan glede seg til et spennende år i 2025, da disse seks store filmatiseringene av verkene hans kommer på både det store og det lille lerretet. De kommende filmatiseringene lover å gi liv til de nervepirrende og tankevekkende verdenene King er kjent for, og her er en nærmere titt på hver av dem.

The Monkey (21. februar 2025)

Denne overnaturlige skrekkfilmen, regissert av Osgood Perkins, følger to søsken som oppdager en forbannet lekeape. Hver gang apekattens cymbaler krasjer sammen, dør noen rundt dem. Etter hvert som dødsfallene fortsetter, er de fast bestemt på å ødelegge leketøyet og gjøre slutt på den skremmende syklusen. Med en talentfull rollebesetning bestående av Theo James, Elijah Wood og Tatiana Maslany, tegner The Monkey til å bli en mørk og blodig opplevelse.

The Life of Chuck (30. mai 2025)

I The Life of Chuck, regissert av Mike Flanagan, tar Stephen Kings utforskning av liv og død en dypt emosjonell vending. Filmen skildrer livet til Charles Krantz (spilt av Tom Hiddleston), fra han dør av en hjernesvulst i en alder av 39 år, til barndommen i et mulig hjemsøkt hus. Filmen vil utfolde seg i omvendt rekkefølge, noe som gir dybde til karakterens tragiske og fascinerende reise. De første festivalanmeldelsene har vært positive, og filmens stjerneskuespillere, som inkluderer Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan og Mark Hamill, øker bare forventningene.

The Running Man (7. november 2025)

En nyinnspilling av Kings ikoniske dystopiske thriller, The Running Man, følger en urettmessig dømt mann som tvinges til å delta i et dødelig spill for underholdningens skyld. Versjonen fra 1987, med Arnold Schwarzenegger i hovedrollen, er en kultklassiker, men denne nye filmatiseringen regissert av Edgar Wright tilfører historien ny energi. Glen Powell spiller hovedrollen, mens Josh Brolin, Emilia Jones og Michael Cera avrunder rollebesetningen. Denne filmatiseringen, som har premiere i november, ser ut til å bli like actionfylt og spennende som sin forgjenger.

En annen filmatisering som har fått fansen til å glede seg, er The Long Walk, en brutal dystopisk fortelling som utspiller seg i en fremtid der unge deltakere i et totalitært regime må utholde et utmattende løp over hele landet i et konstant tempo. The Long Walk er regissert av Francis Lawrence, hjernen bak Hunger Games-serien, og har Mark Hamill, Judy Greer og David Jonsson i hovedrollene. Filminnspillingen begynte i midten av 2024, og hvis alt går etter planen, vil filmen komme på kino i slutten av 2025.

For fans av Kings nyere verker vil TV-serien The Institute gi liv til den skremmende historien om begavede barn som holdes fanget på en uhyggelig institusjon. Serien, som er basert på Kings roman fra 2019, har Mary-Louise Parker og Ben Barnes i hovedrollene. The Institute skal sendes på MGM+ (Amazon Prime Video) og lover å kombinere overnaturlige elementer med emosjonelt drama, i likhet med tonen i Stranger Things, mens den dykker ned i de mørke mysteriene som omgir barnas evner.

Fans av IT vil bli begeistret over den kommende Welcome to Derry-serien, regissert av Andy Muschietti, som har stått bak de to It-filmene. I et nylig intervju avslørte Muschietti at serien vil spenne over tre sesonger, hver med fokus på en annen epoke av Pennywises skremmende eksistens. Den første sesongen, som foregår i 1962, vil utforske skremmende hendelser som Bradley Gang-massakren, etterfulgt av 1935 i sesong to, og 1908 i den tredje. Disse tidssprangene er i tråd med Pennywises 27 år lange terrorsyklus, og gir et dypere dykk inn i Derrys mørke historie og den beryktede klovnens dødelige tilstedeværelse.

Med disse store prosjektene på trappene tegner 2025 til å bli et spennende år for Stephen King-fans. Enten det er på det store lerretet eller hjemme i stua, vil det være nok av skremmende eventyr å se frem til.

Hvilken filmatisering gleder du deg mest til å se?