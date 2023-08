HQ

Selv om juli har vært en jevnere måned for dataspill enn noen av de andre månedene i 2023, har etterslepet blitt tatt igjen takket være en hel rekke spennende filmer og interessant teknologi. Her er det vi kårer til det beste fra juli 2023.

Nimona

Netflix serverer av og til et virkelig fantastisk prosjekt, og i juli kom dette i form av animasjonsfilmen Nimona. Med Chloë Grace Moretz i hovedrollen som tittelfiguren, et ungt og misforstått monster i en verden som jakter på hennes art, handler denne filmen om ære, svik og det å gjøre det rette, uansett hva det koster.

ASUS Zenfone 10

Kraftigere chip, bedre spesifikasjoner, trådløs lading, bedre batteritid, godt kamera og massevis av plass. Dette er bare noen av funksjonene som ASUS Zenfone 10 har å by på i forhold til forgjengeren. Det sier seg selv at vi ble ganske imponert over smarttelefonen i løpet av testperioden, særlig med tanke på enhetens konkurransedyktige pris.

Logitech Combo Touch

Har du vært på utkikk etter en måte å forvandle iPad-en din til en fungerende bærbar PC? I så fall kan Logitechs tastatur Combo Touch være noe for deg. Dette festbare tastaturet har til og med en fungerende styreflate, slik at du enkelt kan gå fra et bærbart nettbrett til en fungerende bærbar PC uten å måtte ha to separate enheter.

Viewfinder

Det er ikke så ofte vi blir virkelig imponert over geniale og nyskapende puslespill, men Viewfinder passer definitivt inn i denne kategorien. Dette herlige indie-prosjektet presenterte en ny måte å tilnærme seg perspektivpuslespill på og resulterte i et helt unikt og engasjerende sett med problemer som krevde at spilleren måtte tenke utenfor boksen, og ofte utenfor logikken, for å løse dem.

Sony Xperia 1 V

Sony hadde utfordringen med å leve opp til det utmerkede Xperia V-navnet med denne oppfølgeren, men jammen klarte de det, og vel så det. Xperia 1 V legger ikke skjul på hva slags enhet den forsøker å være, og selv om den ikke er perfekt, gjør den nok til å imponere oss og få alle teknologikyndige til å vurdere den som sin neste smarttelefon.

Mission: Impossible - Dead Reckoning - Part One

Tom Cruise har blitt kongen av sommerens storfilmer. Oppfølgeren til fjorårets briljante Top Gun: Maverick, Mission: Impossible - Dead Reckoning Part One er nok et godt eksempel på hvorfor Cruise s actionfilmer er så etterlengtede, ettersom filmen uten problemer klarer å holde seeren engasjert til tross for sin enorme spilletid. Denne serien blir bare bedre og bedre, og vi gleder oss til å se Part Two i fremtiden.

Marshall Monitor II A.N.C.

Marshall er for mange kjent for sine gitarforsterkere og høyttalere, men denne lydgiganten produserer også mange flotte hodetelefoner. Marshall Monitor II A.N.C. er et godt eksempel på nettopp dette, da disse hodetelefonene er bygget for å være komfortable, men også for å levere førsteklasses lyd takket være de innebygde dynamiske driverne.

Mac Studio M2

Mindre, raskere og kraftigere enn Mac Studio M1, og nå med samme prosessor som i Mac Pro. Vi har lenge vært tilhengere av Mac Studio -serien, men Mac Studio M2 beviser at fremtiden for kraftige Mac-maskiner ikke ligger i Pro -serien, men i Studio, ettersom dette rimeligere, mindre og kraftigere systemet får oss til å lure på hvorfor du skulle betale mer for mindre.

Pikmin 4

Etter å ha ligget i dvale i en lengre periode, revitaliserte Nintendo Pikmin-merket i Pikmin 4. Denne delen av serien raffinerte de ikoniske, strategiske puslespillelementene og forsterket dem med dypere mekanikk og en virkelig interessant fortelling, alt for å holde Nintendos hete stime i år, i denne solnedgangsperioden for Switch.

Remnant II

Gunfire Games så denne måneden ut til å fortsette Remnant -serien med det enkle navnet Remnant II. Med dypere og mer komplekse biomer og nivåer, bedre grafikk, massevis av nye fiender og bredere spillmekanikk, i tillegg til seriens karakteristiske genspillbarhet, er det mange grunner til å elske denne oppfølgeren - selv om den fortsatt har noen av forgjengerens mangler.

Barbie

Greta Gerwig beviste nok en gang at hun har en affinitet for alt som har med film å gjøre med den ambisiøse og geniale Barbie. Denne fargerike filmen inneholdt flotte prestasjoner fra Margot Robbie og Ryan Gosling, alt i tråd med en ganske kompleks og dyp fortelling som ber seeren om å stille spørsmål ved samfunnet og dets tendenser. Denne filmen ble presentert som et ganske enkelt prosjekt, men endte til slutt opp med å bli en samtale i en fiktiv og bisarr verden.

Oppenheimer

Christopher Nolans siste epos handlet om den berømte fysikeren Robert J. Oppenheimer, mannen som er kjent som atombombens far. Denne komplekse og omfattende fortellingen utforsket hele Oppenheimers liv, fra universitetstiden til han ledet Manhattan Project og skapte atombomben, til etikken og hvordan samfunnet begravde ham kort tid etter på grunn av ødeleggelsene og virkningene av atombomben. Denne filmen er tung og dyp, og har noen helt eksepsjonelle prestasjoner fra de mange skuespillerne.

Disneys Illusion Island

Juli måned ble avsluttet med Disney Illusion Island. Dette søte Metroidvania-plattformspillet ser ut til å sende Mikke, Minni, Donald og Goofy på en fantastisk reise gjennom fantastiske og rike biomer for å hjelpe til med å levere tilbake en samling mektige bøker. Spillet har en dyp plattformmekanikk og massevis av steder å utforske, men utmerker seg også med en briljant dialog og en historie som kommer til live på en autentisk måte takket være de originale stemmeskuespillerne som låner ut sine talenter til karakterene i spillet.

F1 Manager 2023

Frontier Developments den første oppfølgeren i Formula 1 -simuleringsserien så ut til å forbedre seg på mange av de områdene som originalen manglet. Bedre alternativer, mer detaljerte simuleringssystemer, mer intrikate kontrollsystemer og mer oppslukende kameravinkler gjorde dette spillet til et av juli måneds beste.